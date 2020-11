Comodoro Marcelo Gama renuncia mandato no Yacht Clube da Bahia

Foto: Divulgação

O comodoro do Yacht Clube da Bahia, Marcelo Gama Lobo, vai renunciar ao cargo nesta segunda-feira, 16 de novembro. De acordo com o comunicado, a vaga será ocupada pelo presidente do Conselho, Mario Gordilho. A vice-presidência será exercida por Eduardo Coutinho.



Uma nova eleição será convocada, ainda nesta segunda, na Sala da Diretoria, e deverá ser finalizada em até 45 dias. Ainda segundo a nota, divulgada pelo secretário do Conselho do Yacht Clube, Paulo Nunes, somente pode ser candidato ao cargo quem for membro do Conselho.

