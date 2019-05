Compadre Washington segue internado após ser agredido em assalto em SP

O cantor do É O Tchan Compadre Washington continua internado em um quarto do Hospital das Clínicas, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (21). De acordo com boletim médico do hospital, o estado de saúde do músico é estável. Washington foi agredido depois de um assalto em São Paulo, na noite de domingo (19).

Um vídeo da agressão foi divulgado nesta segunda-feira (20). As imagens mostram o cantor saindo de uma lanchonete com duas pessoas. Um bandido passar por uma banca de revistas e mais ladrões aparecem para cercar as vítimas - um casal deles bloqueia a frente. Cercado, Compadre Washington leva um chute e um soco e acaba caindo no chão. O ladrão fugiu com o celular do cantor do É o Tchan. Os outros envolvidos também saem rapidamente do local.

O cantor está bem. Exames foram feitos e não encontraram nada mais grave, mas ele sofreu um corte na cabeça e por isso segue internado.

O É o Tchan se apresentou no domingo na Virada Cultural e celebrou hits dos anos 90. Nas redes sociais, o cantor postou vídeos durante a apresentação com o grupo Terra Samba.