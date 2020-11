Companhia aérea Azul tem vagas abertas em Salvador; veja

Apesar de haver demitido três mil trabalhadores durante os meses de paralisação dos voos imposta pela pandemia da covid-19, a Azul Linhas Aéreas está voltando a contratar prossionais. A empresa, que reduziu seu quadro de funcionários de 14 mil para 11 mil este ano, começa a repor o efetivo, na esteira da recuperação do setor, com a retomada do turismo e das atividades econômicas.

No site de recrutamento da companhia, há 38 vagas abertas para várias bases, incluindo Salvador, Recife e Fernando de Noronha. Em Salvador, as vagas são para agente de aeroporto temporário.

Na capital pernambucana, os postos são para supervisor de terminal de cargas efetivo e para auxiliar de cargas. Neste último caso, a vaga se destina ao banco de talentos.

Já em Fernando de Noronha, o trabalho oferecido é de agente de aeroporto temporário.

As vagas podem ser encontradas aqui.

Também há oportunidades para jovens aprendizes, cujo requisito é estar cursando ou haver terminado o ensino médio completo e ter idade entre 15 e 24 anos. Salvador, Barueri (SP), São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e Porto Velho estão entre as demais cidades com vagas de emprego em aberto. As informações são do Jornal do Commercio.