Companhia aérea do Catar proíbe influencer brasileira de viajar por causa do peso

A influenciadora e modelo Juliana Nehme utilizou as redes sociais para denunciar um preconceito que sofreu durante a viagem ao Catar, nos Emirados Árabes. A jovem relatou, nesta quarta-feira (23), que foi proibida de embarcar pela companhia aérea Qatar Airways devido ao peso.

No Instagram, ela fez uma série de vídeos para explicar que não foi autorizada a embarcar com a passagem econômica com a mãe e que precisava comprar a passagem executiva, que custa US$ 3 mil, o equivalente a mais de R$ 15 mil.

"Comprei uma passagem de volta para o Brasil pela Qatar e chegando na hora de fazer o check in Uma aeromoça da Qatar chamou minha mãe enquanto a moça finalizava nosso check in e disse pra ela que eu NÃO ERA BEM VINDA PARA EMBARCAR PORQUE SOU GORDA", contou.

A jovem disse que a companhia aérea ainda ficou com as malas, e, após mais de hora pedindo para pegar as bagagens de volta, a empresa devolveu. "Fui ameaçada ao tentar gravar o que eles estavam fazendo. A moça do guichê me empurrou e nada adiantou. Fui amaçada se não parasse de gravar. Eu estou retida no Líbano", disse.

Mesmo sem dinheiro, Juliana disse que ainda tentou comprar a passagem executiva, mas a empresa também se recusou a vendê-la.

"Estou tendo gastos com hotel e táxi que não precisava! Não tenho dinheiro para me manter aqui por mais tempo. E eles disseram que eu tenho que pagar outra passagem pra minha mãe e o upgrade da minha pra executiva. Mas ninguém quis me vender! Fui extremamente humilhada na frente de todas as pessoas que estavam no aeroporto! Tudo isso porque sou GORDA!".

Até esta quinta-feira (24), Juliana segue no Líbano e recebeu ajuda de várias influenciadoras da área da Justiça para conseguir trazê-la de volta ao Brasil.