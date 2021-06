Companhia de Balé do Teatro Castro Alves será dirigida pela baiana Ana Paula Bouzas

(Divulgação)

Ana Paula Bouzas trabalhou no teatro e na TV

Após quase duas décadas vivendo entre o Rio de Janeiro e São Paulo, Ana Paula Bouzas está de volta à Bahia para dirigir a Cia de Ballet do Teatro Castro Alves (BTCA). A artista, que além de atriz é bailarina, coreógrafa, produtora, diretora e preparadora de elenco, assume a função em substituição a Wanderley Meira que deixa o cargo. A chegada da artista ao BTCA marca o seu retorno à companhia que integrou entre o final de 1980 e inicio de 1990 como bailarina.

Ana Paula Bouzas assinou a coreografia do filme Um abraço no Tempo

Espetáculo comemorativo

De acordo com Ana Paula, que ainda não se reuniu com o corpo de baile, a principal missão para 2021 será organizar as ações que marcarão os 40 anos da companhia de dança completados este ano. Dentre as iniciativas previstas está a montagem de um espetáculo comemorativo. De preferência, presencial. Mas isso vai depender dos rumos da pandemia.

Nair e Gringo Cardia no andar decorado com obra de Genaro de Carvalho

Tapete colorido

Viúva do artista plástico Genaro de Carvalho (1926-1971) - considerado o mais importante especialista em tapeçaria do Brasil – Nair de Carvalho aprovou o trabalho que Gringo Cardia criou com recortes da obra do marido para ambientar um dos salões do Museu da Música, localizado no Casarão dos Azulejos, no Comércio. O espaço ainda não tem data para inaugurar, mas aos pouco, vai ganhando cores através de elementos que contam a história das artes na Bahia.



Expansão

Depois de receber uma unidade da marca de chocolates Lindt, agora é a vez da Mendoá aportar no Salvador Shopping. Além desta marca, cuja produção está localizada no sul da Bahia, o shopping de João Carlos Paes Mendonça está ampliando seu mix com a implantação das novas lojas da Tok&Stok, Mundo Pet, além da academia SmartFit.



Genário Neto: dupla estreia no cinema

Dupla estreia

O ator soteropolitano Genário Neto faz sua estreia na Netflix amanhã (2) no filme Carnaval, dirigido por Leandro Neri. Além da presença na plataforma de streaming, o artista tem outra estreia prevista para este ano: o curta metragem Via Láctea, onde atua como roteirista em parceria com Thiago Almasy.

Acervo de Eckenberger estará disponível em plataforma virtual

Salve Eckenberg

A vida e obra do artista visual Reinaldo Eckenberger (1938 - 2018) estará disponível, a partir de amanhã (2) na plataforma virtual www.inventariodeumavida.com, criada a partir do projeto Onde está Eckenberger? Inventário de uma Vida , que tem à frente a artista Elena Landinez e a gestora cultural Luisa Hardman.

Criador e criatura: Nelson Maca e o livro Ani:Todos os felas do mundo

Do terreiro aos palcos

Em seu primeiro romance, o escritor Nelson Maca leva para o universo da ficção elementos fundamentais em sua trajetória: a negritude, a educação e a música, base do livro Ani: Todos os Felas do Mundo, que será apresentado com uma série de atividades virtuais no mês de junho, precedendo o lançamento no dia 2 de Julho. Com arte e ilustrações do designer paulista Alexandre De Maio, o romance conta a história do astro pop Ani Brown, nascido e criado dentro de um terreiro de candomblé no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, onde recebeu os fundamentos para sua vida e trajetória artística.

A delicadeza da obra de Edson Duarte

Arte em miniatura

O artista plástico Edson Duarte lança no dia 12 de junho uma exposição virtual com o seu trabalho de miniaturas, intitulada Casas Antigas do Sertão – História em Miniaturas. A exposição, que contará com 27 obras inéditas, desenvolvidas especialmente para este projeto, ficará hospedada em site criado especialmente para o evento.

Tela de Bel Borba será fragmentada e leiloada em 100 pedaços

Arte em pedaços

Uma obra do artista baiano Bel Borba será leiloada de forma fragmentada e em moeda digital, a Ether. O quadro Fronteira Físico/Digital está no primeiro leilão de uma obra de arte em NFT, que no inglês quer dizer non-fungible token (token não fungível, em tradução livre). Trocando em miúdos, a tela será fragmentada em 100 partes iguais com lances mínimos, para cada pedaço, a um custo de 0,25 Eth, o equivalente a R$ 3,7 mil. Os interessados devem se cadastrar no site InspireIP.

Cheganças

Para marcar os dois anos de registro da marujada como patrimônio imaterial, será lançado neste sábado (05), o livro Cheganças: Marujadas e as Lutas de Mouros e Cristãos, organizado por Rosildo do Rosário, gestor cultural e mestre do Grupo Chegança dos Marujos Fragata Brasileira de Saubara. A proposta da publicação é reunir histórias, memórias, imagens e registros importantes. Além disso, a edição também será lançado num portal para fortalecer a articulação entre esses grupos de marujadas nas redes.

Floresta viva

Floresta sempre Viva é o nome do livro que registra a riqueza da biodiversidade no Litoral Norte e Agreste baiano e que será lançado no dia 9 de junho, pela Bracell Bahia. A obra traz flagrantes de animais silvestres e da flora presentes em matas nativas nas áreas de atuação da empresa. Com fotografias de Gleison Rezende e Igor Macedo, colaboradores da Bracell, além de registros do ornitólogo Lucas Passos, e do fotojornalista Uendel Galter, o livro tem textos são assinados pela jornalista Scheilla Gumes.