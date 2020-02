Companhias aéreas e administradora do aeroporto são notificadas pela Codecon

Após os problemas causados por buracos na pista principal do Aeroporto de Salvador, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) notificou, na manhã desta quarta-feira (12), a empresa administradora do terminal, a Vinci Airports, e também as companhias aéreas para que prestem esclarecimentos sobre falta de assistência aos consumidores que tiveram voos cancelados.

De acordo com a Codecon, a Vinci foi notificada por falta de informação prévia sobre a manutenção da pista. Em nota, a concessionária disse que as companhias aéreas foram informadas com antecedência sobre os reparos preventivos e que houve um encurtamento da pista principal que levou à interdição total da via na tarde desta terça-feira (11). A empresa justifica que a situação não era esperada e tornou-se emergencial, não sendo possível emitir comunicado prévio.

A Vinci declarou ainda não foi notificada oficialmente pela autarquia, mas que segue à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Na nota, a administradora também diz que as companhias aéreas foram avisadas para que as suas operações fossem adequadas à capacidade da pista auxiliar, que comporta aviões menores. “A concessionária orientou os passageiros a verificar o status de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto”, acrescenta a Vinci.

A Codecon divulgou, também em nota, que enviaria fiscais do órgão para o aeroporto a fim de coletar denúncias dos consumidores. Roberta Caires, diretora do órgão, disse que entende que não houve razoabilidade no tratamento dados aos consumidores, pois não teriam sido respeitados os direitos determinados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"O direito à informação não está sendo respeitado. Após 4 horas, os consumidores têm direito a hospedagem, traslado do aeroporto-hotel-aeroporto. Na primeira hora, têm direito a alimentação. É constrangedor ver crianças dormindo no chão, sem ter a hipervulnerabilidade delas, prevista no Código de Defesa do Consumidor, respeitada", declarou a diretora.

A autarquia informou que consumidores que se sentirem lesados devem buscar a Codecon por meio das redes sociais, do aplicativo Codecon Mobile, ou ligando para o Disque Salvador através do número 156.