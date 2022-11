Companhias Independentes de Policiamento Especializado da PM ganham 62 novas viaturas

As Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) ganharam, nesta segunda-feira (28), 62 novas viaturas. A entrega foi feita pelo governador Rui Costa, em ato na sede da Governadoria, no Centro Administrativo (CAB), e contemplou as 11 Cipes: Caatinga, Cacaueira, Central, Cerrado, Chapada, Litoral Norte, Mata Atlântica, Nordeste, Polo Industrial, Semiárido e Sudoeste. O investimento na locação dos carros foi superior a R$ 11 milhões.

Os veículos, de modelo GS10, vão auxiliar no patrulhamento ostensivo e preventivo para combate a crimes contra instituições financeiras e tráfico de drogas em áreas rurais de diferentes municípios do interior do estado. "A ideia é ir migrando para carros maiores e mais altos, que possibilitam maior mobilidade e maior rapidez, inclusive, de poder transitar em ruas não pavimentadas, que é o caso dessas unidades especializadas", afirmou Rui.

Segundo o comandante-geral da PM, o coronel Paulo Coutinho, o reforço vai oferecer melhores condições de trabalho aos agentes das Cipes. "Nós temos 11 Companhias Independentes de Policiamento Especializado, que fazem uma repressão qualificada ao crime em todas as regiões do estado, e, sem dúvida, [são] veículos novos que levam uma condição melhor de trabalho à nossa tropa", celebrou Coutinho.

Futuras entregas

Rui Costa ainda anunciou que novas viaturas semiblindadas — com proteção nas portas e vidros — chegarão à Bahia a partir do dia 18 e, inicialmente, serão destinadas às companhias especializadas. "Essas primeiras viaturas vão possibilitar, portanto, mais segurança e proteção aos nossos policiais que precisam ter eventuais confrontos para salvaguardar vidas", disse o governador.