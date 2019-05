Compare o Bahia de agora com o do último encontro com o Athletico

Douglas, Nino, Lucas Fonseca e Gregore vão reencontrar o Athletico-PR com a camisa do Bahia no jogo das 19h desse domingo (12), na Arena da Baixada, pela Série A. Titulares na partida de logo mais, eles estiveram em campo na eliminação nas quartas de final da Sul-Americana de 2018 diante do rival.

A defesa tricolor pouco mudou de lá pra cá. Grolli e Léo, que amargaram a derrota nos pênaltis no dia 31 de outubro do ano passado, dão lugar a Ernando e Paulinho. Titular, Moisés desfalcará a lateral esquerda porque está com dor na coxa.

Se a “cozinha” não teve tanta alteração, a comissão de frente é toda nova. O Bahia se apresentará nesse domingo com o setor ofensivo totalmente diferente do que esteve por lá da última vez.

Na ocasião, o tricolor jogou com três volantes e Flávio era o mais adiantado. Nesse domingo, será de Ramires a missão de armar as jogadas. Nilton, que se transferiu para o CSA-AL, e Elton, que começará entre os reservas, completavam a trinca na Copa Sul-Americana. Gregore só entrou no decorrer do jogo. Titular na partida desse domingo, ele jogará ao lado de Douglas Augusto, contratado nessa temporada pelo clube.

No último encontro, os atacantes de beirada eram Zé Rafael e Élber, que estará no banco na Baixada após se recuperar de contusão. Prata da casa, Júnior Brumado teve a missão de ser o homem de referência na decisão e foi substituído por Edigar Junio durante a partida.

Dessa vez, os lados do campo serão de Artur e Rogério, que substituirá Arthur Caíke, lesionado. Gilberto deve ser o centroavante titular e Fernandão a opção para a posição no banco.

O Bahia deve entrar em campo com: Douglas, Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Paulinho; Gregore, Douglas Augusto e Ramires; Artur, Gilberto e Rogério.