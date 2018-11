Completamente sozinhas, mulheres seguem em maternidade solo

Já que, hoje, falamos de "mães solo", o carão é um recadinho pros "pais de selfie". Para bom entendedor, um meme basta.

Completamente sozinhas, com rede de apoio ou com pai "presente" (entre aspas, se não está no dia-a-dia como, mesmo separado, deveria), mulheres seguem, cada vez mais, em maternidade solo. Na última QuantA especial do Mês da Consciência Negra, você vai conhecer cinco mães solo negras que esbanjam amor e poesia, mesmo matando um leão por dia e segurando touros pelos chifres. E quais são os desafios?

Ana Paula Pereira, mãe solo de Iara, é designer de moda e RP

Iara foi uma surpresa para Ana Paula que convive, diariamente, com as dores da fibromialgia. É fácil? Não é. E qual o maior desafio? Para ela, "as pessoas cobram muito da mãe, opinam sem serem questionadas, quando deveriam apenas abraçar e acolher. Me vejo as vezes tendo meus desejos ignorados, pois acham que sou nova e não entendo nada da vida. Seria cômico, se não fosse trágico. Maternar é muita treta!". Principalmente para quem, como ela, pratica "criação com apego", amamentando em livre demanda e estimulando a autonomia da bebê.