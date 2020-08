Complexo de Saúde César de Araújo é requalificado com ordenamento de ambulantes

Foi entregue nesta quarta-feira (12), após requalificação, o Complexo de Saúde César de Araújo, em Salvador, que abriga o Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM), o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF) e a Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, além da antiga sede da Central Estadual de Regulação.

A obra é do Governo do Estado e foi entregue pela Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O local passou por intervenções de caráter urbano, no sistema viário, paisagismo, segurança e reestruturação hidráulica e elétrica. “Além de orientar e fiscalizar o acesso de pedestres e veículos, ampliamos a vigilância eletrônica e segurança. Também ampliamos o número total de vagas para carros”, afirmou o secretário de saúde Fábio Vilas-Boas, que estava presente na inauguração.

Fábio visitou toda a estrutura inaugurada e orientou o funcionamento do espaço. Uma praça de alimentação também foi entregue, com quiosques para abrigar os trabalhadores informais. Um ambulante tinha colocado parte da sua mercadoria do lado de fora do seu quiosque e recebeu um alerta do secretário. “Por segurança sua e dos clientes, sua mercadoria tem que ficar toda do lado de dentro”, disse.

Secretário visitou os quiosques que abrigam os ambulantes (Foto: Rafael Menezes/divulgação)

“Antes não havia as condições ideais para o consumo. Todo o comércio foi reordenado em ambientes sanitizados, verificados pela vigilância sanitária, o que, neste momento, também reduz a possibilidade da propagação de vírus”, informou o secretário.

O Hospital Ernesto Simões Filho, que faz parte do Complexo César de Araújo, é uma das unidades de saúde baianas referência no combate à covid-19. No total, são 80 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivos para o combate à covid-19, além de um centro de recuperação pós-covid, ou seja, voltado para pacientes que já se curaram da doença.

O projeto ainda contemplou a requalificação dos passeios, pisos, o plantio de novas árvores e a implantação de banheiros adequados ao atendimento de portadores de necessidades especiais que transitam pelo Complexo e pela praça de alimentação. Segundo Vilas-Boas, o investimento feito na obra é superior a R$ 4 milhões.

César de Araújo

Médico formado em 1920 pela Faculdade de Medicina da Bahia, César de Araújo nasceu em Salvador, no ano de 1898. Ele foi pioneiro especialista em pneumologia na Bahia. Ao longo do tempo, reuniu seus alunos e passou a estudar as pneumopatias não tuberculosas. Tornou-se um mestre consagrado. Sua competência foi reconhecida na Bahia, no Brasil e no exterior.

Na Universidade Federal da Bahia, ensinou, além da Faculdade de Medicina, na Faculdade de Odontologia, na Escola de Enfermagem e na Faculdade de Filosofia. Faleceu em 1969 depois de ter exercido diversas funções na saúde pública.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro