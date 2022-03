Complexo eólico baiano terá apenas mulheres na operação e manutenção

Chegou a vez delas

A AES Brasil escolheu o Complexo Eólico Tucano, no interior da Bahia, para um projeto pioneiro de capacitação de mulheres para o trabalho na operação e manutenção de parques eólicos. Em parceria com o Senai, a empresa preparou 28 profissionais para o trabalho na área – 13 delas trabalhar em Tucano, que terá 100% da operação comandada por elas. Duas das profissionais já estão lá. “O setor elétrico é eminentemente masculino, queríamos trazer mais mulheres”, explica Andrea Santoro, coordenadora de Sustentabilidade e ESG da AES. Segundo ela, internamente a receptividade foi muito boa, uma vez que 2021 foi um ano de muito treinamento. A empresa tinha como meta para o ano passado chegar a 15% do quadro funcional preenchido por mulheres, alcançou o percentual de 32%. Outro objetivo é preencher 30% dos cargos de alta liderança com o público feminino até 2030.

Implantação

O Complexo Eólico Tucano está com 59% das obras de implantação concluídas. A expectativa é que o processo de entrega de componentes, montagem e comissionamento aconteçam ao longo do 1º semestre deste ano e que a operação em teste aconteça no 2º semestre. A primeira etapa será composta por 52 turbinas, fornecidas pela Siemens Gamesa. A AES Brasil vem crescendo na comercialização varejista, atendendo pequenas e médias empresas que desejam migrar para o Mercado Livre de Energia, sem ter que se preocupar com toda a burocracia do processo de migração.

Sujou...

O consumidor não está conseguindo dar conta dos seus compromissos financeiros, é o que mostram dados apresentados ontem pela Serasa. Em um ano, o número de brasileiros inadimplentes aumentou em pouco mais de 3 milhões, alcançando um total de 64,82 milhões de pessoas, o correspondente a 40,3% do mercado de consumo nacional. Aqui na Bahia, o percentual é um pouco menor, de 36,98%, mas o cenário também preocupa. Por aqui o valor médio das dívidas é de R$ 2.966,46. Diante da situação, a Serasa aposta em um Feirão Limpa Nome emergencial, em vigor até o final deste mês.

Eficiência

O Tecon Salvador, da Wilson Sons, está completando 22 anos, como o terminal brasileiro mais eficiente, de acordo com o Índice Global de Desempenho Portuário de Contêineres (CPPI), divulgado pelo Banco Mundial e IHS Markit. O equipamento é também o único representante brasileiro entre os 50 melhores do mundo. O ranking utiliza dados de escalas portuárias de armadores que respondem por 80% da capacidade global da frota de contêineres. “É um orgulho para nós contribuir ao longo desses 22 anos com o Porto de Salvador, berço original da Wilson Sons desde 1837”, destaca Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador. “O propósito de nossa atuação é justamente desenvolver e prover soluções de alto valor para nossos clientes e a nossa comunidade de forma sustentável e inovadora”, diz

Investimentos

Desde 2000, a Wilson Sons investiu mais de R$ 900 milhões no Tecon Salvador, sendo R$ 443 milhões nos últimos dois anos. Com a recente ampliação do berço de atracação, que passou de 377 metros para 800 metros, o terminal poderá receber, simultaneamente, dois navios New Panamax, os maiores porta-contêineres do mundo, uma tendência do comércio mundial. O bom desempenho também se traduz em números. Em 2021, a unidade de negócios da Wilson Sons apresentou crescimento de 10% na movimentação de cargas em relação a 2020. Entre janeiro e dezembro do ano passado, recebeu 376,4 mil TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés), o maior volume já movimentado desde o início das atividades da unidade.

Vai um café?

A Nespresso, pioneira em cafés porcionados, inaugurou uma boutique no Salvador Shopping. “Estamos inaugurando uma Boutique fixa que apresenta um conceito imersivo com o mundo de cafés e que atenderá todas as expectativas dos clientes da região”, diz Gabriel Nobre, Diretor de B2C da Nespresso no Brasil. O Nordeste representa 20% do consumo nacional de café. A expectativa da empresa é crescer 30% em um ano. Em 2 anos, a estimativa é de um crescimento de 50%.

Infra Week

A Arena Fonte Nova foi escolhida novamente pelo GRI Club para sediar o Infra Nordeste GRI 2022, um dos principais encontros regionais do país para os setores público e privado, hoje, das 8h30 às 18h30. O evento vai contar com a participação de líderes de diversos setores ligados a projetos de PPPs, Concessões e Privatizações.