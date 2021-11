Compositor Paulinho Camafeu tem nova parada cardíaca e piora no estado de saúde

O compositor Paulinho Camafeu, 73 anos, apresentou piora no estado de saúde após nova parada cardíaca nesta quinta-feira (25). Ele está internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, em situação considerada grave pelos profissionais de saúde.

Um novo boletim de saúde foi liberado às 12h de hoje. Agora, de acordo com Geraldo Badá, próximo do artista, amigos e familiares devem se reunir para o homenagearem.

"Agora, devemos esperar o coração descansar. Flora [Gil], [Gilberto] Gil,[Carlinhos] Brown, que sempre o apoiam, com certeza estarão lá", diz.

Camafeu está naquela unidade hospitalar desde a última quinta-feira (18), para aonde foi transferido após passar cinco dias em uma Unidade de pronto Atendimento (UPA) no bairro Pau Miúdo, também na capital baiana.

Diabético, o compositor passou a apresentar complicações cardíacas há cerca de 10 dias. Camafeu já apresentava um estado de saúde debilitado. Em consequência do diabetes, ele já havia tido um pé amputado.

Paulinho Camafeu é autor, em parceria com Luiz Caldas, da canção “Fricote”, música que marca o inicio da Axé Music. Além desta, assina ainda “Mundo Negro”, criada para o bloco Ilê Aiyê, gravada por Gilberto Gil.