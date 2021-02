Compra de bilhete com hora marcada no ferry-boat é retomada

O sistema de venda de bilhetes com hora marcada do ferry-boat foi retomado pela Internacional Travessias Salvador. A venda é para usuários que esteja em veículos e acontece no site da empresa.

O serviço ficou suspenso nos últimos meses devido às medidas de restrição determinadas pela agência reguladora para combate e prevenção à covid-19.

Para realizar a compra é necessário fazer um cadastro no site, com registro de login e senha. Com o serviço hora marcada, o usuário tem um custo adicional de 30% sobre o valor da tarifa devido às despesas operacionais e de segurança do sistema. O valor varia de acordo com a tabela do dia (dia útil, fim de semana ou feriado). No site o usuário pode conferir todos os horários e dias disponíveis.

Segundo a Internacional Travessias, o sistema continua operando com restrições devido à pandemia. O limite de lotação dos barcos é de 75% da capacidade para os pedestres e o uso da máscara é obrigatório. A empresa garante que segue todos os protocolos de saúde definidos pelas autoridades, incluindo orientação sobre distanciamento social, ambientes com cartazes informativos sobre as normas e protocolos, e disponibilização de totens e dispensers de álcool em gel.