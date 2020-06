Compra de crédito para cartão do metrô de Salvador já pode ser feita por aplicativo

Os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já podem contar com a compra de créditos. A CCR Metrô Bahia acaba de fechar uma parceria com o aplicativo RecargaPay para oferecer mais facilidade aos usuários. As informações são da assessoria da concessionária.

Agora, em qualquer lugar, através de um smartphone com internet, será possível comprar créditos para o cartão através do aplicativo RecargaPay, que oferece múltiplos serviços e vantagens e é disponível para os sistemas Android e IOS.

Quem já tiver conta no app, é só cadastrar o cartão do metrô, selecionar a forma de pagamento, o valor, confirmar as informações e logo será efetuada a transação. Quem não tem, basta baixar gratuitamente o app através da loja de aplicativos, criar uma conta e seguir todos os passos.

A nova tecnologia vai oferecer mais comodidade ao cliente, que poderá efetuar o pagamento online sem qualquer custo adicional e ainda usufruir das vantagens do aplicativo. A compra online é simples, rápida e prática, e pode ser feita 24 horas por dia.

A carga adquirida através do aplicativo é ativada nas estações de metrô. Após a compra, o sistema enviará imediatamente uma ordem para o cartão, a qual estará disponível para carga em até 2 minutos em qualquer estação do metrô.

Para ativar os créditos adquiridos, basta passar o cartão no validador de consulta e carga presente em todas as estações, antes de se dirigir às catracas de acesso, como já acontece nas vendas através da Rede Credenciada.

A rede disponibiliza mais de 3 mil pontos comerciais distribuídos em Salvador e Região Metropolitana onde o cliente pode comprar o crédito para o seu cartão presencialmente.

Os clientes do sistema metroviário baiano também podem efetuar a compra de créditos diretamente nas estações, nas máquinas de autoatendimento – onde é possível fazer a compra com cartões de débito e crédito, e nas bilheterias onde o pagamento é efetuado em dinheiro.

No metrô, os pontos de recarga operam de acordo com o horário de funcionamento do sistema, das 05h à 00h, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados.

O Gestor de Arrecadação da CCR Metrô Bahia, Júlio Freitas, fala sobre a nova opção de recarga. Assista.