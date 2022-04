Compras de Páscoa podem concorrer a até R$ 1 milhão na Nota Premiada Bahia

Os participantes da Nota Premiada Bahia podem ter uma Páscoa recheada de prêmios. A compra de chocolates típicos da época e os ingredientes da Semana Santa, com a inclusão do CPF nota fiscal, podem resultar em prêmios de até R$1 milhão.



Todas as compras associadas ao CPF dos participantes, realizadas ao longo do mês de abril, vão concorrer no sorteio regular de maio, que distribuirá 90 prêmios de R$10 mil e um de R$100 mil, e também no sorteio especial do milhão, previsto para 4 de julho. Quem ainda não está cadastrado também pode se inscrever no site e realizar compras com a inclusão do CPF para concorrer às premiações.



"Esta é uma ótima oportunidade de concorrer aos prêmios e ainda ajudar as filantrópicas, pois sem nenhum custo adicional, ao fazer suas compras de Páscoa, o participante pode exercer a solidariedade e ainda ser premiado com até R$1 milhão", explica André Aguiar, coordenador de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), instituição responsável pela campanha.



A Nota Premiada conta atualmente com mais de 651 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 2.498 pessoas, das quais 1.568 moram na capital, 929 no interior e uma fora do estado.



Solidariedade

O participante da Nota Premiada Bahia, concorre aos sorteios de prêmios em dinheiro, e ainda compartilha suas notas com instituições beneficentes que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.



A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 548. Desde o início da campanha Nota Premiada Bahia, em janeiro de 2018, o total repassado às filantrópicas já soma R$53,4 milhões.