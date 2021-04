Comprimidos de ecstasy são apreendidos dentro de brinquedo enviado pelos Correios

Dois homens foram presos na quinita-feira (29) ao receberem um pacote com drogas sintéticas no Centro de Entregas de Encomendas dos Correios, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Salvador. A encomenda, que saiu de São Paulo, trazia um carrinho de brinquedo com 100 comprimidos de ecstasy escondidos dentro do objeto.

O setor de segurança dos Correios acionou a Coordenação de Narcóticos, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). “Os suspeitos confessaram o crime e disseram que adquiriram os entorpecentes pela internet. Um deles nos levou até a sua casa, no bairro de Escada, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde realizamos mais apreensões”, explica o delegado Adriano Moreira.

Na casa dele, foram apreendidos mais 1 kg de maconha, 20 adesivos de LSD, cinco gramas de DMT e balanças de precisão, além de celulares.

(Foto: Divulgação)

A ação teve colaboração do Draco, área de segurança dos Correios e apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Civil. O delegado Yves Correia, da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), destacou a importânica dessa colaboração. “A integração com outras instituições, a exemplo dos Correios, contribui para o combate mais eficaz ao tráfico de drogas, em seus diversos modos de atuação”, diz.

A dupla de suspeitos foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, passou por exames de lesões e está à disposição da Justiça. As drogas apreendidas passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).