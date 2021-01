Comunicadoras baianas oferecem jornada de profissionalização para artistas

Estão abertas as inscrições gratuitas para a Jornada da Cena Independente: projeto gratuito idealizado por Ana GB, Francini Ramos e Laísa Gabriela, três comunicadoras que perceberam a cultura do não compartilhamento de informações e a limitação do acesso para artistas independentes no mercado musical. Interessadas e interessados devem se inscrever clicando aqui.

A jornada será totalmente online e acontece entre 08 e 12 de fevereiro, com especialistas do mercado, como a gerente de mídias de Léo Santana, Wynne Carvalho, e o produtor de hits Faustino Beats.

O artista irá aprender, inicialmente, sobre o planejamento estratégico de carreira e lançamentos, produzir release e fazer sugestões de pauta, como se portar nas redes sociais, noções de produção musical, direito autoral, marketing nas mídias sociais e, por fim, como desenvolver um projeto. Demandas necessárias nos campos da gestão cultural, gerenciamento de projetos, comunicação e na formação de redes colaborativas.

Além dos convidados, as idealizadoras do projeto vão compartilhar suas experiências e especialidades nas aulas. Com o objetivo de solucionar algumas das dificuldades dos artistas e democratizar informação, as três profissionais do Music Business criaram o EPA Criativo, um coletivo focado em capacitar artistas independentes para suas profissões.

“É importante que os artistas se enxerguem como uma empresa e/ou produto e, para que isso seja entendido da melhor forma e sem perder a essência da arte produzida, é necessário planejar, pensar à frente, de maneira simples e prática. A jornada vem com esse diferencial, de forma gratuita e com uma linguagem popular e assertiva, para profissionalizar os artistas independentes que muitas vezes não têm fácil acesso às informações que serão compartilhadas nas aulas”, fala institucional do EPA Criativo.

Serão oferecidos cinco workshops, cada um com a duração de três horas, direcionados para artistas, produtores, comunicólogos, e profissionais que buscam se inserir no mercado da música. A jornada irá atender um público de até 150 pessoas. Os participantes também receberão materiais complementares, para desenvolverem mais soluções inovadoras em seus projetos.

A grade de aulas da Jornada da Cena Independente:

08/02: Planejamento Estratégico com Ana GB e Laísa Gabriela

09/02: Produção Musical com Faustino Beats e Francini Ramos

10/02: Direitos Autorais com Ana GB e Francini Ramos

11/02: Marketing Digital para Lançar Seu Som com Laísa Gabriela e Wynne Carvalho

12/02: Escrita de Projetos e Editais com Ana GB e Francini Ramos