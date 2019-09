Comunidade de Arembepe prepara mutirão de limpeza para este sábado

A comunidade de Arembepe, no litoral norte da Bahia, prepara para este sábado um grande mutirão de limpeza das praias, rios, dunas e lagoas. A data não foi escolhida por acaso: 21 de setembro é comemorado Dia Mundial da Limpeza. O evento contará com o trabalho de voluntários da comunidade, turistas, visitantes e todos que queiram contribuir com a retirada de resíduos sólidos das áreas ambientais. Além do mutirão de limpeza, os organizadores vão aproveitar data para destacar a importância dos cuidados com o meio ambiente.

Um dos organizadores do evento, Rivelino Martins de Souza, diz que a comunidade de Arembepe está mobilizada para preservar o meio ambiente local (Foto: Divulgação)

Um dos organizadores do evento, Rivelino Martins de Souza, conhecido como Pedaço, é presidentee fundador da Associação Ecológica Coqueiro Solidário. Ele contou que, no sábado, o mutirão de limpeza passará pelas praias, rios, dunas e lagoas. “O Coqueiro Solidário surgiu a partir da inquietação de jovens nativos ao perceberem o crescimento desenfreado que nossa comunidade vem atravessando ao longo das ultimas três década”, contou Rivelino.

De acordo com ele, a associação foi criada no dia 21 de abril de 1997, plantando coqueiros, limpando às ruas e conscientizando os frequentadores das praias, da aldeia e dos rios de Arembepe para não sujarem os locais. “Lutar para garantir o bem estar coletivo não é uma tarefa fácil, esbarramos constantemente com interesses individuais. Constantes tentativas de edificação de nossas dunas, turismo depredador que dispensa lixo nas praias, rios, lagoas. A ação humana tem sido nossa principal adversária”, disse ele.

Mas, de acordo com Rivelino, a comunidade de Arembepe é forte e unida está sempre apoiando ações ambientais como a que vai acontecer no próximo sábado. “Todos se doam quer seja com dinheiro, com trabalho, com amor e amizade. Arembepe está sempre envolvida. É uma comunidade muito unida”.

PROGRAMAÇÃO

06h – Alvorada e Banda de Sopro com a Lendária Banda Status - saindo da Caraúna da Casa de Dona Rita em direção à Praça dos Coqueiros.

Café da Manhã Comunitário + Acolhimento + Alongamento

Orientação e Organização das Equipes, distribuição dos kits para a limpeza.

07h30 - Apresentação dos monitores e saída das equipes

Desfile e exposição da Baleia Rosa. Uma peça inflável de nove metros que traz o simbolismo de amor e muita alegria para a Ação. A festa da Baleia Rosa foi criada por Wally Salomão, João Loureiro e Gilberto Gil, em 1987.

13h30 - Retorno da equipe

14h - Almoço Comunitário.

15h - Apresentação do Projeto Malezinho

16h - Passagem dos Resíduos recolhidos

16h30 - Banda Visão Nordestina - composta por músicos com deficiência visual.