Comunidade escolar da Cidade Baixa discute o direito à educação na pandemia

Sem acesso à educação por quase um ano e meio, responsáveis por crianças matriculadas na rede municipal de ensino se unem a professores e especialistas para levantar recomendações a fim de garantir o o direito à educação na pandemia. Um documento produzido pelo grupo será apresentado a representantes do poder público municipal.

Dados (UNICEF/CENPEC) demonstram que, mesmo que tenham ocorrido aulas online, um grupo importante de alunos não teve acesso à educação durante a pandemia. Estima-se que o déficit alcance 5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, o que coloca o Brasil de volta a duas décadas atrás.

Esse grupo considera insuficiente discutir apenas a abertura ou não das escolas e propõe alternativas que garantam que os estudantes tenham acesso à educação. Para isso, é preciso estratégias que levem em consideração as desigualdades educacionais.

As discussões acontecem por meio da metodologia de deliberação cidadã, conhecida como Minipúblico, também conhecidos como Júris Cidadãos e Assembleias Cidadãs. Por meio de sorteio, 30 pessoas das comunidades escolares da Cidade Baixa, foram selecionadas para participar. As reuniões iniciaram no dia 17 de junho. Aconteceram encontros nesta segunda (5) e terça-feria (6). O próximo encontro acontece nesta quarta (7), por meio da plataforma Meet.