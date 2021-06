Comunidades baianas recebem novo lote de cestas básicas doadas pela Braskem

Moradores de cerca de 30 comunidades das cidades de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, e Simões Filho, além de Ilha de Maré, em Salvador receberam cestas básicas distribuídas pela Braskem. A ação beneficia diretamente mais de 18 mil pessoas, que moram em cidades vizinhas às unidades industriais da companhia. Esse é o segundo lote de cestas distribuídas pela empresa. As ações de combate à fome em meio à pandemia já totalizam mais de 12 mil cestas básicas, além de mais de 8 mil kits de higiene e limpeza, doados este ano na Bahia.



Responsável pela Associação Comunitária Estiva e Buris de Abrantes (Aceba), Eliete Faustino, comemorou o apoio. "Essas cestas básicas são um alento muito grande para as famílias", diz a líder comunitária.



Cada família beneficiada recebeu uma cesta e um kit durante dois meses, em maio e junho, com itens de alimentação, limpeza e higiene pessoal.



A gerente de Relações Institucionais da Braskem, Magnólia Borges, destaca que a companhia tem sido parceira da comunidade do seu entorno. "Desde o ano passado, a Braskem realiza esforços para tentar minimizar o impacto da pandemia e segue atenta para continuar ajudando as comunidades do nosso entorno. Nesse momento delicado, precisamos nos unir para cuidar das pessoas que mais necessitam de nosso apoio", disse.



Além da Bahia, a Braskem também promove doações no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Alagoas, distribuindo o total 48 mil cestas básicas, 25 mil kits de limpeza e três toneladas de hortifrutis nas comunidades próximas às suas instalações e que foram diretamente afetadas pela crise social causada pela pandemia da covid-19. Ao todo, a companhia vai destinar R$ 15 milhões para iniciativas e parcerias em diversos estados do Brasil.



A empresa também lançou a campanha interna #VolunteersXCovid19 em que cada valor doado por um integrante a uma instituição social será quintuplicado pela companhia e convertido em mais cestas básicas. Na Bahia, mais de 200 integrantes aderiram a ação em prol da Associação Beneficente Vó Flor, em Salvador, e Escola Creche Comunitária Emanuel, em Camaçari.



A Associação Beneficente Vó Flor atende crianças em vulnerabilidade social, servindo como espaço de acolhimento diário. Além do trabalho com as crianças, a entidade também fornece cestas básicas para a comunidade local. Já a Escola Creche Comunitária Emanuel trabalha com educação em tempo integral e atende 70 crianças de 2 a 4 anos, oferecendo três refeições diárias, atividade escolar de educação infantil, recreação e cuidados odontológicos.



Além disso, os integrantes da Braskem estão mobilizados em uma nova iniciativa global: a Gincana do Voluntariado, que acontece até 2 de agosto. Nesse período, eles realizarão ações online, obedecendo as recomendações de distanciamento social, para beneficiar instituições sociais. Na Bahia, 16 entidades indicadas pelos empregados poderão ser contempladas.