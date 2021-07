Conceição de Almeida ganha Centro de Cultura e oferece internet gratuita

Na última semana, a cidade baiana de Conceição do Almeida, a 170 km de Salvador, ganhou um novo Centro de Cultura. Isso ocorreu graças a uma parceria da ITS Brasil, uma das maiores provedoras de internet do Nordeste, com as Tintas Iquine.



(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Com o local, a ITS Brasil passa a oferecer internet para a população local, através de rede de acesso no espaço, que sofreu intervenções do artista plástico Marcos Costa, com as tintas Iquine."A internet é uma importante ferramenta de acesso à informação, à cultura e ao lazer, sendo um veículo poderoso na promoção da inclusão e da democracia. É um prazer fazer parte desse projeto, que impacta diretamente 18 mil pessoas", celebra Daniel Landim, CEO da ITS.A ação foi idealizada pela agência Gamboa, em parceria com Governo do Estado e Prefeitura.