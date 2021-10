Concessionária da Porsche será inaugurada em Salvador; saiba onde

O grupo mineiro Bamaq acaba de ser nomeado pela Porsche para operar a concessionária da marca alemã no estado da Bahia. Desde 2018, a companhia já tem o Porsche Center Belo Horizonte.

Com 47 anos de existência e atuação em 16 estados, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, o grupo tem experiência no segmento de automóveis premium e ainda conta com operações no setor financeiro e revenda de máquinas pesadas.

O Porsche Center Salvador, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, vai ser inaugurado no segundo semestre de 2022 em loja na Avenida Tancredo Neves. Vai ocupar área de 2.573 metros quadrados e terá estrutura de vendas e assistência técnica.

“Conquistamos mais uma! Hoje, oficialmente, podemos dizer que o Grupo Bamaq representará a Porsche Brasil em Salvador, Bahia. Uma conquista muito importante para o nosso time, que reforça nosso apetite em ser altamente competitivos, entregar resultados expressivos e batermos recordes. Agradeço a todos que fizeram parte dessa história, muito feliz pelo que alcançamos até aqui por aquilo que ainda vamos alcançar”, destacou o CEO do Grupo Bamaq, Clemente de Faria Jr.

