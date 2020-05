Concessionária de veículos é interditada por descumprimento de medidas 

A concessionária Via Sul Veículos, no bairro do Rio Vermelho, que estava funcionando de forma irregular por conta das medidas restritivas implementadas pela Prefeitura de Salvador, foi interditada nesta segunda-feira (25) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

No momento da fiscalização, os agentes do órgão flagraram o estabelecimento com o show room aberto e atendimento de clientes. De acordo com a Sedur, a interdição ocorreu porque a loja funcionava num dia de feriado antecipado e também por infringir o decreto que proíbe o funcionamento de estabelecimentos com área superior a 200 metros quadrados, exceto os casos excepcionais.

A força-tarefa da Prefeitura, liderada pela Sedur e com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM), está fiscalizando o cumprimento dos decretos desde o dia 18 de março em todos os bairros da capital baiana. Até o momento, já foram realizadas cerca de 26.200 vistorias e 1.440 estabelecimentos foram interditados.