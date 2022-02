Concessionária Ponte Salvador-Itaparica recebe certificação internacional

A Concessionária Ponte Salvador-Itaparica recebeu uma certificação internacional por conta do seu sistema de gestão da qualidade. A companhia foi avaliada nos requisitos da norma ISO 9001:2015, aplicada pela certificadora ABS Quality Evaluations, uma empresa do grupo American Bureau of Shipping (ABS). O processo de auditoria realizou uma avaliação da eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade da Concessionária, incluindo processos e produtos.

De acordo com Rildo Gomes, gerente de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente da concessionária, a certificação reflete o trabalho de várias áreas da empresa. “Essa conquista é importante para o alinhamento de objetivos e metas, transparência e consistência dos processos internos, satisfação de funcionários, acionistas e aumento da competitividade no mercado”, avalia.

A Concessionária Ponte Salvador-Itaparica é responsável pela construção, manutenção e operação do sistema rodoviário que vai ligar a Região Metropolitana de Salvador ao Recôncavo e Baixo Sul do estado.

O investimento é uma Parceria Público Privada (PPP) do Governo da Bahia com a CR20 (China Railway 20th Bureau Group Corporation) e a CCCC (China Communications ConstructionCompany). Esses dois grandes grupos econômicos estão entre os maiores do mundo no segmento de infraestrutura e construção pesada. As empresas estão presentes em mais de 170 países e são responsáveis por sete das 10 principais pontes do mundo, entre elas a que liga Hong Kong a Macau, na China, com 55 km sobre o mar.