Concorrente da Netflix, Apple TV+ chega ao Brasil em 1º de novembro por R$ 9,90

Após a Amazon Prime e a Disney+, mais um serviço de streaming anuncia sua chegada ao Brasil para tentar roubar o trono da Netflix. A Apple TV+ vai estrear em solo tupiniquim no dia 1º de novembro custando R$ 9,90 por mês.

O anúncio da novidade aconteceu nesta terça (10) durante evento da Apple. O novo serviço apostará em conteúdo próprio, com destaque para a série de comédia "The Morning Show", que conta com Reese Witherspoon e Jennifer Aniston - que fará sua primeira série desde "Friends".

Outra série da plataforma será a "See", estrelada por Jason Momoa. A produção se passa passa num futuro distópico onde as pessoas não enxergam mais e voltaram a viver de maneira tribal. No enredo, o nascimento de dois bebês capazes de enxergar vai abalar o mundo e dar início à aventura que os assinantes da Apple TV+ terão a oportunidade de assistir.

Além de obter o serviço assinando, usuários de produtos Apple podem ter acesso a um ano de TV+ comprando um Apple TV, iPad ou Iphone.

Apple Arcade

Além do streaming, outra plataforma anunciada pela empresa da maçã foi a de games. Chamada de "Apple Arcade", o serviço chegará ao brasil no dia 19 de setembro, também custando R$ 9,90 por mês.

Já no lançamento o Apple Arcade chega com 100 títulos exclusivos, como "Where Cards Fall" e "The Pathless", e desenvolvedoras como Konami, Capcom e Sega.

O serviço poderá ser compartilhado por todos os usuários da família com um limite de até 6 contas, sem exibição de publicidade e com a possibilidade de jogar offline. O gamer poderá "saltar" de um Mac, Apple TV, iPad ou iPhone para qualquer outro dispositivo e manter seu avanço no game.

