Concurso cultural elege neste domingo (02) Rei Momo Mirim de Salvador

Acontece neste domingo (02) o concurso que elegerá o Rei Momo Mirum do Carnaval da Bahia. O evento acontece como uma ação do Paralela Folia, localizado no piso L1 do Shopping Paralela, às 15h30. Gratuito, o evento vai reunir crianças entre 8 e 12 anos, que vão concorrer a diversos prêmios, além de ter o direito de desfilar pelo Bloco Infantil Ibéji, no Circuito Osmar - Campo Grande, sábado (22).

Além do Rei Momo Mirim, outros dois concursos serão realizados: Rei Afro Mirim e Rainha Afro Mirim. No evento, as crianças vão se apresentar desfilando ou dançando no palco, com figurinos especiais. Todos serão avaliados por uma banca de jurados, formado por produtores culturais, representantes da cultura afro e artistas. De acordo com a organização, a iniciativa tem como principal objetivo valorizar as figuras carnavalescas e cultura afro-brasileira.

As inscrições ficam abertas até este sábado (01). Para participar, basta ligar para o (71) 3266-4233, ou enviar um e-mail para blocoibeji@outlook.com, colocando como assunto “Concurso Cultural 2020”. Os documentos requeridos são: RG do responsável e da criança, além do CPF (se tiver), duas fotos 3x4, uma foto 10x15 e vídeo do concorrente.

Serviço

Concurso cultural Rei Momo Mirim e Rei e Rainha Afro Mirim 2020

Data: 02/02

Horário: 15h30

Local: Praça do Carnaval - piso L1

Endereço: Av. Luís Viana, 8544 - Alphaville - Salvador – BA