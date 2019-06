 Concurso da Prefeitura acontece neste domingo (16) em dois horários

Quase 100 mil candidatos vão realizar, no domingo (16), as provas para o concurso da Prefeitura de Salvador. O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), vai acontecer em dois turnos e horários. A coordenação do processo seletivo é da Fundação Getúlio Vargas e da Prefeitura Municipal de Salvador.

Para quem está concorrendo para vaga de professor e de outros cargos de nível superior, o exame será realizado das 8h às 13h, com questões objetivas e discursivas. Para os cargos de nível médio ou técnico, as provas com questões de múltipla escolha acontecem em dois horários: 8h às 12h e 15h30 às 19h, dependendo do cargo escolhido.

Os locais de aplicação de provas, assim como o cartão de informação, podem ser acessados através do link https:// fgvprojetos. fgv. br/ concursos/ pms2019 . Os candidatos devem chegar com 60 minutos de antecedência nos respectivos locais de prova.

Concurso – O certame para a Prefeitura de Salvador está dividido em três editais. O primeiro deles é para professor, com 150 vagas imediatas. O segundo edital é para os cargos de Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito, Agente de Fiscalização, Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Salvamento Aquático (salva-vidas).

Por fim, o terceiro edital é destinado para médico, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto e – pela primeira vez na administração municipal os cargos – gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Os novos postos de trabalho vão representar um investimento de R$23,3 milhões para reforçar as áreas estratégicas e prioritárias do serviço público municipal.