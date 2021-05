Concurso de fotografia digital premia vencedor com viagem para a Espanha 

Promovido pelo Instituto Cervantes, o concurso de fotografia digital com o tema "Vestígios da Europa no Nordeste do Brasil" tem inscrições abertas e vai premiar o vencedor com uma passagem de avião para Madri, na Espanha, saindo de Salvador ou Recife. O segundo colocado leve uma câmera fotográfica. Não é preciso ser fotógrafo profissional para participar.



Organizado pelas sedes do Instituto Cervantes de Salvador e do Recife, em parceria com a Delegação Europeia no Brasil, a Embaixada da Espanha e a Air Europa, o concurso busca revelar os vestígios da Europa nas terras do nordeste brasileiro na celebração do Dia da Europa (9 de maio) e a comemoração do 30º ano de fundação do Instituto Cervantes, em 2021.



Os interessados devem consultar a íntegra do regulamento (veja link abaixo), que detalha, entre outros quesitos, a idade mínima de 16 anos para participar. A fotografia poder ser capturada tanto de dispositivos móveis como celular, drone, tablet, quanto de câmeras fotográficas profissionais. O prazo para envio das fotografias termina no dia 23 de maio de 2021.



A fotografia, exclusivamente em formato digital, deve ter sido captada no território do nordeste brasileiro e ser submetida ao concurso através de envio por e-mail, como consta no regulamento.

Serviço

Concurso de Fotografia "Vestígios da Europa no Nordeste do Brasil"

Prazo para envio da fotografia: 23 de maio de 2021

Link para consultar o REGULAMENTO: https://bit.ly/3b948JA

Divulgação do resultado: 31 de maio de 2021 nas redes sociais do Instituto Cervantes de Salvador e do Recife.