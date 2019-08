Concurso elegerá melhor pão francês de Salvador e RMS

Cacetinho, pão de sal, pão francês. Os nomes são muitos, mas o que importa mesmo é o produto. É difícil achar um único baiano que não se rende a um pão quentinho e crocante, ainda mais com uma manteiguinha, né? A paixão é tant, que em agosto haverá um concurso para eleger o melhor pão de Salvador e Região Metropolitana.

Criado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia (Sebrae), o concurso abrirá inscrições gratuitas pela internet a partir da próxima quinta-feira (8), data em que se comemora o Dia do Padeiro, e seguirá até o dia 11 de agosto.

As 80 primeiras panificadoras inscritas irão participar do concurso, seguindo o critério da ordem de inscrição. Em seguida, a equipe de avaliação visitará as padarias entre os dias 12 e 30 de agosto. Após selecionar o TOP 10 de melhores pães, uma nova visita será feita entre 23 e 27 de setembro. O resultado final será divulgado no dia 16 de outubro, no dia Mundial do Pão.

Confira os prêmios

Para o Panificador:

1° Lugar: 10 sacas de farinha de trigo de 50Kg, 03 caixas de melhorador Adipan

2° Lugar: 06 sacas de farinha de trigo 50Kg, 01 caixa de melhorador Adipan

3° Lugar: 03 sacas de farinha de trigo 50Kg, 01 caixa de melhorador Adipan.

Para o Padeiro:

1° Lugar: 01 Notebook,

2° Lugar: 01 Celular e

3° Lugar: 01 Tablet