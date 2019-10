Concurso Mona Crespa será realizado domingo, no Goethe-Institut

Mona Crespa é o nome do concurso que a turma criativa da Focus Moda e Produções realiza, domingo que vem (20), no Goethe-Institut, no Corredor da Vitória, às 15h30, com ingressos a R$ 15.

Em sua segunda edição, o evento selecionará jovens para integrar o time da Focus Moda Produções. "O concurso Garoto e Garota Mona Crespa surgiu para reforçar o diálogo da Focus Moda e Produção com as comunidades e bairros periféricos da nossa cidade", explica seu idealizador, Jonas Bueno.

A idéia também é mostrar ações já existentes da Focus, como o desfile/manifesto Mona Crespa, que propõe ao público discussões sobre questões sociais. "Essa iniciativa foi idealizada a partir da necessidade de mostrar que existe lugar para jovens negros e negras no mundo da moda, que sempre foi um espaço de pouca representatividade", explica o produtor.

Além das apresentações da Focus Moda, o concurso elegerá um garoto e uma garota de cada categoria (Teen, Juvenil e Adulto). "É uma forma de recrutrar mais jovens para as atividades da Focus Moda e Produções", conclui Jonas. A Focus Moda e Produções é uma das agências de modelo que participam do Afro Fashion Day.