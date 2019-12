Concurso para PM e Bombeiros tem mais de 110 mil inscritos

O concurso público para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da Bahia teve 112.335 inscritos. As inscrições foram encerradas no último dia 19 e as provas acontecem em janeiro de 2020. Dos inscritos, 99.560 são para o cargo de soldado da PM e 12.775 para a mesma função, mas no Corpo de Bombeiros.

No edital, são oferecidas mil vagas para a PM e 250 para o Corpo de Bombeiros para 2020. Ainda serão convocados outras 1.250 vagas para 2021, entre os candidatos classificados, totalizando 2,5 mil oportunidades. Este é o segundo concurso realizado pelo Governo para as duas corporações, com o primeiro sendo realizado em 2017, chegando a 147.878 candidatos.

Segundo o Governo, entre os candidatos para a Polícia Militar, foram 70.468 inscrições de homens e 29.092 de mulheres – sendo 30.707 para negros e 10.594 para negras. Já no Corpo de Bombeiros, foram 8.399 inscrições de homens e 4.376 de mulheres, sendo 3.351 de negros e 1.495 de negras.

A maior parte dos inscritos para a PM vem de Salvador, com 25.432 candidatos interessados. No Corpo de Bombeiros, foram 4.584 inscritos da capital e Região Metropolitana. No concurso de 2017, a procura pela PM foi liderada por Salvador, Ilhéus e Feira de Santana. Para os bombeiros foram Salvador, Paulo Afonso e Santo Antônio de Jesus.

O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). São duas etapas. A primeira tem provas objetivas de conhecimentos gerais e específico. A segunda tem uma prova discursiva. As duas etapas têm caráter eliminatório e classificatório.

As provas acontecem em janeiro do ano que vem em Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba - o candidato escolheu na inscrição onde queria fazer.

Após concluir o curso de formação, seja da PM ou do Bombeiros Militar, o candidato entra nas corporações como aluno soldado.Ele ficará lotado na região de sua escolha, com carga horária de 40 horas semanais. Segundo o Governo, as convocações vão "observar a necessidade da administração pública". O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.