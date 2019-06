Concurso público: quase mil vagas abertas em conselhos profissionais

A queda na oferta de concursos federais acabou despertando o interesse maior do concurseiro também pelos concursos em conselhos profissionais regionais. São pelo menos oito certames abertos que somam 818 vagas com salário de até R$ 5.828.

E vale a pena mesmo investir nestes concursos. Segundo a coordenadora de carreira do AlfaCon, Adriane Fauth, as vantagens não estão apenas nas remunerações e benefícios do cargo, mas também no formato das provas.

“São concursos que geralmente só têm uma prova objetiva. Além disso, a jornada, que não é uma jornada extensa, também contribui para que esse tipo de concurso seja uma proposta interessante, sem falar na concorrência, que é bem menor se você for comparar com um concurso do INSS ou do MPU”, diz.

Entre as seleções abertas, a especialista destaca os processos para CREF do Amazonas, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região; o Conselho Regional de Odontologia de Goiás; o Conselho Regional de Psicologia do Paraná e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte.“O importante é ser aquele concurseiro dedicado, porque apesar de não ter uma concorrência tão alta quanto outros concursos maiores, sempre vai ter certa disputa”, aconselha.

O maior número de vagas está no Conselho Regional de Psicologia do Paraná (PR). São 250 oportunidades para cargos de níveis médio e superior. A remuneração é de R$ 4.147,12 mais benefícios como auxílio-creche de R$ 372,06. As inscrições terminam em 8 de julho no site www.quadrix.org.br. As taxas de participação custam R$ 55 (nível médio) e R$ 65 (nível superior).

A maior remuneração é oferecida pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás. São 195 vagas com salário de até R$ 5.828. As inscrições vão até o dia 8 de julho e Instituto Quadrix é também a organizadora do certame. As taxas custam R$ 55 (nível médio) e R$ 70 (superior).





CONSELHOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Abatiá-PR) 5 R$ 1.917,90 Médio 28/06 Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) 8 R$ 5.635,00 Médio e Superior 21/06 Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (PA e AM) 110 R$ 3.679,54 Médio e Superior 17/06 Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO - GO) 195 R$ 5.828,00 Médio e Superior 07/07 Conselho Regional de Psicologia do Paraná 250 R$ 4.147,12 Médio e Superior 08/07 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte 44 R$ 1.996,00 Médio 08/07 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marília 10 R$ 11.512 Médio 26/06 Conselho Regional de Odontologia de Goiás (GO) 126 R$ 5.828,00 Médio e Superior 08/07





“Para se preparar melhor, o ideal é otimizar o estudo através de materiais mais objetivos, mais diretos, voltados especificamente para o concurso dele”, fala Adriane.

Mais vagas

Além dos certames para os conselhos profissionais nos estados, o Brasil conta com outros 115 concursos públicos com inscrições abertas que oferecem 10.393 vagas. O maior salário está na prefeitura de Palma Sola (SC). São 30 vagas com salário de até R$ 20.915,29. As inscrições vão até 24 de julho em www.ameosc.org.br. Taxas: R$ 55 (médio) e R$ 65 (superior).

Na Bahia, começam hoje as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal Baiano (IF Baiano). São 72 vagas com vencimentos que variam de R$ 4.463,93 até R$ 9.600,92. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16/7 através de link que será disponibilizado na página da instituição em ifbaiano.edu.br/portal/concursos/. Não há informações sobre o valor da taxa.





QUESTÃO POR QUESTÃO

Características do concurso Após a abertura do edital, verifique a distribuição das questões e o peso delas. É a partir disso que o candidato tem de organizar o plano de estudos. “Se ele tem 5 questões de Atualidades e 20 de Língua Portuguesa, na hora de montar o plano de estudos é preciso priorizar Língua Portuguesa”, explica a coordenadora de carreira do AlfaCon, Adriane Fauth.

Acertos mínimos É comum, às vezes, vir no edital que é preciso fazer um mínimo de acertos nas matérias básicas e um mínimo nas específicas. Isso também interfere no plano de estudos: “Apesar de você ter menos questões em uma ou outra, o candidato vai ter que se preocupar com isso. Ele pode, por exemplo, gabaritar Língua Portuguesa e zerar

Atualidades, o que vai acabar o desclassificando”.

Banca Não deixe de fora as questões elaboradas pela banca organizadora do certame, como acrescenta ainda a especialista em concursos. “Existem inúmeras possibilidades: bancos de questões, a própria internet, tentar buscar provas anteriores”.