Concurso público: Quase mil vagas federais abertas

Nesta semana não faltam oportunidades para quem busca uma vaga em órgãos ligados ao governo federal. São pelo menos 817 oportunidades concentradas em 16 concursos diferentes, alguns deles não informam o número de vagas, que por isso, podem chegar a 1 mil. Os concurseiros, porém, precisam estar bem preparados porque as vagas federais costumam atrair um maior número de concorrentes. O motivo é simples: os salários são melhores que os oferecidos pelos certames abertos por estados e municípios. Assim, a preparação exige uma rotina de estudos ainda mais estratégica.

A maioria dessas oportunidades está nos institutos de educação de ciência e tecnologia e nas universidades federais. A maior remuneração é para professor com doutorado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas

Gerais (IF Sudeste MG): R$ 10.058,92. São, ao todo, 43 vagas. As inscrições podem ser feitas até hoje (18) em concurso.fundacaocefetminas.org.br. A taxa é R$ 150.

Segundo a coach de concursos Jesica Lourenço, para esse tipo de certame, o grau de dificuldade das provas costuma ser bem maior, exigindo que o concurseiro conheça muito bem o perfil de cobrança do órgão e da banca examinadora. “Invista na realização de questões, em estudar os tópicos inéditos do edital e em fazer revisão diária do conteúdo estudado”.

A coach destaca ainda outros certames federais com inscrições abertas como os das universidades Tecnológica do Paraná (UTFPR), da Paraíba (UFPB) e de Pernambuco (UFPE). “A aprovação vai vir com o estudo estratégico, determinação, foco e paciência”, completa.





MAIORES SALÁRIOS NA ESFERA FEDERAL EM DISPUTA ESTA SEMANA Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (MG) 43 R$ 3.559,70 Médio e Superior 18/02 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (AM) 113 R$9.600,92 Médio e Superior 18/02 Universidade Federal da Grande Dourados (MS) 31 R$9.600,92 Médio e Superior 18/02 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 42 R$9.600,92 Superior 10/03 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 128 R$9.600,92 Médio e Superior 06/03 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 06 R$9.877,98 Superior 01/03 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 12 R$5.786,68 Superior 22/02 Conselho Regional de Medicina do Acre (AC) 95 R$4.380,43 Médio e Superior 11/03 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 24 R$4.180,66 Médio, Técnico e Superior 24/03 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 127 R$ 4.180,66 Médio, Técnico e Superior 25/02





Outras oportunidades

O Brasil soma atualmente 12.521 vagas disponíveis em 120 seleções abertas. O salário mais alto é o do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) para o cargo de juiz substituto. São cinco vagas com remuneração de R$ 28.883,98. É preciso correr: as inscrições - R$ 280 - vão até as 18h de hoje no site www.cespe.unb.br.

A Bahia tem apenas três concursos com inscrições abertas e um deles também encerra hoje. São 189 vagas para a Prefeitura de Candeias, que oferece salários de até R$ 13 mil. No site www.ibfc.org.br. As taxas variam de R$ 35 ( nível fundamental) a R$ 60 (nível superior).



PARA CONQUISTAR UM DESSES POSTOS

Edital Leia com toda atenção do mundo o edital. Destaque as regras para concorrer ao cargo, local e data de inscrição e realização de provas. Vale ficar de olho em eventuais retificações do edital com mudança de datas e conteúdos, por exemplo.

Disciplinas Observe quais as disciplinas que possuem mais peso na nota e dedique maior tempo de estudo para essas matérias, sem deixar para trás as de menor peso.

Bibliografia Opte pelo estudo das legislações e doutrinas de fácil compreensão, principalmente se o edital já tiver sido publicado. Caso a banca examinadora mencione no documento alguma indicação de livro, o candidato não poderá abrir mão desta leitura, pois certamente haverá questões na prova sobre o tema.

Planejamento de estudos Estruture um planejamento de estudos até a data da prova dentro de uma rotina intensa, mas que não seja extenuante, afinal não adianta se desgastar e chegar no dia da prova com cansaço mental. Realizar questões é fundamental, principalmente a de provas anteriores, pois além de ser uma excelente forma de treino é também uma maneira de entender o perfil de cobrança do examinador e os temas de preferidos da banca.