Concurso terá 2,5 mil vagas para PM e bombeiros; edital já tem data definida

O Estado da Bahia divulgou nesta quinta-feira (22) que o edital do próximo concurso público para soldado da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) será divulgado na semana que vem. O documento tem publicação prevista para a próxima quarta, dia 28.

A gestão estadual anunciou ainda a definição da Fundação Carlos Chagas (FCC) como instituição responsável por conduzir o certame.

O cronograma do concurso constará no edital. O documento trará as datas das inscrições, valores, remuneração, horas trabalhadas, dentre outras informações sobre o concurso. Ao todo, serão 2,5 mil vagas distribuídas entre a capital e o interior da Bahia. Do total, duas mil serão para soldado da PM e 500 para o Corpo de Bombeiros.

Este é o terceiro concurso público realizado em seis anos para soldado da PMBA e do CBMBA.