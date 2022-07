Concurso Virtual vai premiar melhor altar em homenagem a Santa Dulce; veja como participar

O Memorial Irmã Dulce abriu nesta segunda-feira (25) as inscrições para o III Concurso Virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres. O tema deste ano será “A mulher que muito amou”, e é possível garantir participação até o dia 8 de agosto.

O concurso, que é parte da programação em homenagem à santa baiana, que tem sua data litúrgica celebrada no dia 13 de agosto, pede que os participantes criem, em suas casas, altares inspirados na santa, que dedicada sua vida aos pobres e doentes.

As inscrições devem ser feitas através do WhatsApp (71) 99973-6717, e o concurso tem as mesmas regras dos anos anteriores. Os participantes devem montar um altar em honra a Santa Dulce, com base no tema da edição 2022, e em seguida fotografar e enviar duas fotos de sua criação para o WhatsApp no qual utilizou para se inscrever.

Entre os critérios que serão avaliados estão: criatividade, originalidade, sustentabilidade e utilização do tema proposto. Cada altar deve destacar uma imagem de Santa Dulce, que pode ser feito de qualquer material. As orientações para a criação e a montagem estão descritas no regulamento do concurso, disponível no seguinte endereço: www.irmadulce.org.br/concurso.

Todos os altares inscritos serão avaliados por uma comissão julgadora que irá escolher seis criações. Os que foram eleitos pelos jurados serão exibidos no Instagram do Memorial Irmã Dulce (@memorialirmadulce) e passarão por votação popular. Serão vencedores os três altares mais curtidos pelos seguidores do perfil.

Premiação

O criador do altar que ficar em primeiro lugar no concurso ganhará uma camisa com estampa do Anjo Bom e dois livros: “Irmã Dulce dos Pobres”, biografia de Santa Dulce escrita por Maria Rita Pontes, e “Sementes de Amor”, publicação com frases e pensamentos de Santa Dulce dos Pobres. Já o segundo colocado irá ganhar uma camisa e o livro “Irmã Dulce dos Pobres”; e o terceiro colocado, o livro “Irmã Dulce dos Pobres”.

Todos os vencedores receberão troféu. Outras informações podem ser conferidas no regulamento do concurso ou obtidas pelos telefones: (71) 3310-1461; 3310-1115 e 3310-1261.

Para a museóloga Carla Silva, coordenadora do Memorial Irmã Dulce, o Concurso Virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres “já caiu no gosto do público e virou tradição”. Comemorando o sucesso da proposta, ela lembra que esta foi uma ação virtual criada em 2020, “no auge da pandemia, quando estávamos todos recolhidos em casa, para interação com os seguidores do Instagram do Memorial Irmã Dulce, no mês em que comemoramos a data litúrgica de Santa Dulce dos Pobres”.

O Memorial Irmã Dulce está localizado em Salvador, na sede das Obras Irmã Dulce – OSID (Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161, Bonfim). Inaugurado em 1993, um ano após a morte da religiosa, o espaço conta com uma exposição permanente, que conta a história de amor e caridade do Anjo Bom do Brasil, reunindo peças que ajudam a manter vivo o legado da primeira santa brasileira.

No acervo, os visitantes podem conhecer o hábito usado pela freira baiana, uma coleção de obras de arte com representações da Mãe dos Pobres em vários estilos, além de fotografias, documentos raros e objetos pessoais e religiosos de Santa Dulce.

O museu preserva, ainda intacto, o quarto que a religiosa ocupou e a cadeira na qual ela dormiu por quase 30 anos para honrar uma promessa. Fatos marcantes de sua trajetória singular são lembrados através de maquetes, livros, diplomas e medalhas.

A visita ao espaço se estende ao Santuário Santa Dulce dos Pobres, onde está a Capela das Relíquias, que abriga os restos mortais da santa; e o Galinheiro, espaço icônico onde ela acolheu 70 doentes pobres, em 1949, gesto que deu origem às Osid, hoje uma das maiores instituições filantrópicas do país.