Concursos na área da segurança pública têm mais de 3 mil vagas abertas

A segurança pública é o destaque da semana para quem está se preparando para concursos. A Polícia Militar da Bahia, por exemplo, está oferecendo 88 vagas destinadas à formação de bombeiros e policiais. Os que podem viajar não devem deixar de considerar o concurso aberto em São Paulo, com 2.700 vagas, além do edital aberto para ocupação de 500 vagas para agentes de segurança prisional, sendo que esse último exige formação superior em qualquer área (total de 3.288 vagas nos três certames).



De acordo com o professor e advogado André Malheiros, nesse tipo de seleção, o candidato não pode descuidar de nenhuma das etapas do processo seletivo, que contemplam provas objetivas, discursiva, além das avaliações psicológicas, física, exames médico odontológico, documental e a investigação social. “O treinamento físico e o de conteúdo precisam ser diários e o candidato ou candidata precisam ter o comportamento moral necessários, pois essas etapas são eliminatórias”, esclarece.



No quesito matérias obrigatórias, o professor chama atenção para Direito Administrativo, Constitucional e Penal, além de Redação, Língua Portuguesa e Matemática.



Na Bahia, o concurso destina 60 vagas para a Polícia Militar, sendo 54 destinadas a candidatos do sexo masculino e 6 destinadas a candidatas do sexo feminino. Os Bombeiros Militares terão 28 vagas, sendo 25 destinadas a candidatos do sexo masculino e 3 destinadas a candidatas do sexo feminino. Vale salientar que o certame é voltado para candidatos com faixa etária entre 18 e 30 anos, com CNH B e ter o curso de ensino médio completo (antigo 2º grau) no ato de matrícula.

No período em que durar a formação, o estudante receberá uma bolsa de R$ 2.251,37 durante o primeiro ano, R$ 2.626,59 durante o segundo ano e R$ 3.001,82 no terceiro ano. A inscrição custa R$ 138,00, mas aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar isenção da taxa. As provas objetivas e discursivas serão realizadas em conjunto, provavelmente em 27 de outubro de 2019, com duração de até cinco horas. As avaliações serão realizadas apenas em Salvador.



Vagas para fora

Esperado e com mais de duas mil vagas, as provas para a PM paulista são destinadas a homens e mulheres, oferece remuneração inicial de R$ 3.164,58 para o exercício de tarefas como o policiamento ostensivo; repressão imediata às infrações penais e administrativas; além da aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento.

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado do Goiás quer prover 500 cargos vagos de agente de segurança prisional. O requisito mínimo necessário para concorrer a uma das vagas é possuir certificado ou diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração de R$ 4.891,25.



Controle emocional

Treino Quanto mais treino, mais condicionamento corpo e mente terão no momento de ser submetido aos testes. Por isso mesmo, a dica é treinar diariamente, tanto o estudo quanto o condicionamento físico. Inclusive, cuidar da parte física será fundamental para ajudar a aliviar o estresse e a tensão das horas de estudo. Lembre-se da máxima grega que pontuava que um corpo são possibilitava uma mente sã.

Segurança Não esqueça que algumas avaliações psicológica e mentais exigem raciocínio lógico e possuem questões com pequenas armadilhas, então, redobre a atenção e busque conquistar uma familiaridade com essas questões respondendo outras questões similares, estude conceitos filosóficos e treine com caça-palavras.

Equilíbrio O controle emocional exige equilíbrio em todas as etapas da preparação. Então, não esqueça de dormir e se alimentar bem. Leve em consideração que o lazer sadio será fundamental para garantir o ânimo para levar a preparação adiante.

Verdades Não esqueça que os testes de avaliação emocional não têm resposta certa ou errada, uma vez que a meta é conhecer o candidato. Respire fundo, seja honesto e confie em si mesmo. O objetivo é apenas conhecer o candidato. Converse com pessoas que conquistaram o mesmo cargo a qual você concorre e busque saber mais sobre os testes aplicados para criar estratégias.