Concursos na área de saúde somam 2,1 mil vagas

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e radiologia são só alguns dos cargos com alta oferta de vagas nos concursos com inscrições abertas esta semana. Ao todo, os nove certames somam 2.182 vagas para profissionais de saúde seja ele com formação de nível médio, técnico ou superior.

Um dos processos seletivos que se destaca pelo salário é o para a Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. São 430 vagas com remuneração que pode chegar a R$ 15 mil. O prazo para se cadastrar no site www.esp.ce.gov.br termina dia 24 de fevereiro. A taxa custa R$ 50.

Em termos de vagas, o concurso para o do Hospital de Caraguatatuba, no litoral do estado de São Paulo, tem 500 vagas em 38 diferentes cargos. A faixa salarial varia de R$ 1,2 mil a até R$ 7,2 mil e as inscrições vão até quinta-feira (6) no site www.isgsaude.org. Não há informações sobre o valor da inscrição.

Segundo o coach de concursos, Charles Petersen, quem quiser conquistar um cargo público na área precisa ficar atento ao conteúdo mais específico. “Tem que ter cuidado com o volume de matéria nas áreas específicas. Geralmente, não há muitos exercícios para balizar os estudos. Entretanto, o diferencial é estudar com antecedência, fazer os próprios resumos, ter uma postura autodidata, não depender de edital”, recomenda.





CONCURSOS COM VAGAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG) 327 De R$ 1.391,85 até R$ 5.139,80 Médio, Técnico e Superior 10/02 Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) 410 De R$ 1.045,35 até R$ 2.083,06 Médio, Técnico e Superior 19/02 Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Cosamu-PR) Não infor-mado R$ 2.297,94 Médio, Técnico e Superior 19/02 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Oeste-MG) 377 De R$ 1.000,00 até R$ 7.800,00 Médio, Técnico e Superior 07/02 Hospital Caraguatatuba (SP) 500 De R$ 1.200,00 até R$ 7.200,00 Médio, Técnico e Superior 06/02 Secretaria de Estado da Saúde do Ceará 430 R$ 15.000,00 Superior 24/02 Autarquia Municipal de Saúde do Município de Itapecerica da Serra (SP) 125 R$ 1.895,81 Fundamental, Médio e Superior 14/02 Hospital Regional do Vale do Rio Pardo (RS) 13 R$ 2.814,50 Médio e Superior 14/02 Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS) Não infor-mado R$ 8.581,59 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 03/02





O método de estudo mais efetivo, de acordo com Petersen, é aquele que o candidato faz simulados e exercícios. “O aluno vencedor é aquele focado e determinado, que estuda com método eficiente. Ficar só lendo e assistindo aulas não resolve. Somente com prática constante ele aprende as matérias”, completa o especialista.

Outros cargos

O Brasil tem atualmente 160 processos seletivos abertos, que totalizam 15.285 vagas. Os tribunais seguem com as melhores ofertas salariais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS) é um deles. São 45 vagas para juiz substituto com remuneração de R$ 25.851,96. As inscrições terminam nesta quarta-feira (5) e podem ser feitas na página portalfaurgs.com.br/concursos. A taxa de participação R$ 258.

Já a Bahia conta com apenas dois certames. O primeiro é para preencher 40 vagas temporárias Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. o concurseiro precisa correr, pois o prazo de inscrições é até hoje (3). O cadastro é validado no site selecao.ba.gov.br/default.aspx. O outro concurso é para professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba). São 34 vagas com salários de R$ 9.600,92. Mais iformações em concursos.ufba.br/docentes-camacari-2019-3.





AS PALAVRAS-CHAVES RUMO A APROVAÇÃO

Foco Tenha certeza sobre as atribuições e funções da carreira e a área que pretende conquistar uma vaga. É muito importante focar em uma área e se preparar bem do que ficar tentando vários concursos de áreas diferentes.

Motivação O processo até ser aprovado não acontece da noite para o dia. Por isso é preciso buscar uma motivação para manter o ritmo dos estudos. Ah, e não desista. nem sempre a aprovação vem na primeira tentativa, mas com certeza, cada prova serve de experiência.

Planejamento É fundamental montar um plano de estudos. Aliado a um cronograma, organize suas rotina para contemplar o conteúdo exigido no edital e também estudar bem a banca organizadora do certame.

Preparação O treino é decisivo em toda etapa de prepação. Idenfifique qual o método de aprendizagem que é o mais adequado, sem abrir mão de realizar simulados e exercícios também.