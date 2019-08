Concursos ofertam mais de 10 mil vagas nas capitais do país

Eles podem favorecer tanto os concurseiros que moram nas redondezas do órgão, como também aqueles que residem nos munícipios próximos. As seleções com vagas de trabalho nas capitais somam, hoje, 10.386 vagas – mais da metade das 18.562 oportunidades com inscrições abertas em todo o país. O CORREIO listou 15 desses certames.

O maior salário em oferta, inclusive, está no Tribunal de Contas de Rondônia (RR). A remuneração chega a R$ 35.462,22. Tem apenas uma vaga - para procurador - e mais 15 para cadastro reserva. Há também 13 vagas para os cargos de servidor, com salários de até R$ 11.483,67. O prazo para se inscrever termina em 21 de agosto. O cadastro é feito no site www.cebraspe.org.br. As taxas custam R$ 280 (procurador) e R$ 120 (servidor).

“Uma das vantagens é que o número de vagas geralmente é maior que as ofertadas em concursos de muncípios menores. São concursos que abrangem, muitas vezes, as áreas administrativas, de educação e saúde”, analisa o criador do portal PróximosConcursos.Com, Wagner Fernandes.

As capitais ganham destaque também na quantidade de vagas. Só a prefeitura de Cuiabá (MT) tem três processos seletivos abertos, que juntos chegam a 6.989 oportunidades. A maior parte delas é para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os salários variam de R$ 1.286,15 a R$ 3.183,71, de acordo com o cargo e jornada de trabalho. As inscrições começaram hoje (5) e seguem até o dia 19 de agosto no site do Instituto Selecon, organizador do processo seletivo.

Ainda em Cuiabá, o certame para a Secretaria de Educação da capital do Mato Grosso oferece 2.002 vagas. Interessados devem se inscrever até o próximo dia 25. Os salários variam de R$ 1.115,48 a R$ 3.319, 20. O Instituto Selecon também é responsável pela seleção. Taxas: R$ 95 para cargos de nível superior e de R$ 80 para cargos de nível médio.

As outras 288 vagas são para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. A remuneração é de R$ 9,5 mil e o prazo para os interessados em concorrer a uma oportunidade só termina no dia 26 de agosto. O cadastro pode ser feito em www.ibfc.org.br. A participação custa R$ 39 (fundamental) ou R$ 48 (ensino superior).





Confira 15 concursos abertos com lotação nas principais capitais do país Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Conselho Regional de Odontologia do Acre (AC) 230 R$ 4.000,00 Fundamental, Médio e Superior 15/08 Tribunal de Justiça de Alagoas (AL) 20 R$ 30.404,42 Superior 14/08 Tribunal de Justiça do Amazonas (AM) 160 R$ 8.936,96 Médio e Superior 20/08 Tribunal de Justiça do Ceará (CE) 08 R$ 3.903,4 Médio 20/08 Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT) 4.699 R$ 3.183,71 Médio e Superior 19/08 Secretaria de Educação de Cuiabá (MT) 2.002 R$ 3.319, 20 Médio e Superior 25/08 Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá (MT) 288 R$ 9.519,08 Fundamental, Médio e Superior 26/08 Prefeitura de Recife (PE) 65 R$ 3.574,41 Médio e Superior 19/08 Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa-PR) 68 R$ 3.345,00 Técnico e Superior 09/09 Secretaria de Estado de Administração do Pará (PR) 06 R$ 3.345,14 Superior 09/09 Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (FEAES) 155 R$ 7.411,57 Médio e Superior 13/08 Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) 19 R$ 15.223,00 Médio e Superior 18/08 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (RJ) 900 até R$ 7.918,03 Superior 13/08 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE- RO) 29 R$ 35.462,00 Superior 21/08 Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (RS) 180 R$ 6.035,00 Médio, Técnico e Superior 08/08





“O concurseiro deve estar preparado para um longo período de dedicação e foco nos estudos. E isso vale não só para concursos em capitais, mas para todos os concursos, sejam eles da esfera municipal, estadual ou federal”, alerta Wagner Fernandes.

Bahia

Ainda que a capital baiana não tenha certames abertos, o concurseiro que quiser ficar no estado tem atualmente cinco opções de concursos que acumulam 233 vagas. A maior parte delas é oferecida pelo município de Itarantim. São 82 oportunidades com salários de R$ 3,5 mil para cargos de todos os níveis.

As inscrições vão até amanhã (6) no site concursos.msconc.com.br. São cobradas taxas de R$ 60 (fundamental), R$ 85 (médio) e R$ 110 (superior). “É bom ficar atento ao cronograma, às datas, exames e outras fases da seleção. Não deixe de ler atentamente o edital”, completa o especialista do Próximos Concursos.





PARA SER APROVADO

Sobre o certame Pesquise tudo sobre o concurso que pretende prestar (cargo, remuneração, atribuições, local de trabalho) e analise se ele atende suas aspirações profissionais e pessoais, faça isso principalmente se houver necessidade de mudança de cidade.

Rotina Defina um cronograma de estudos realista. Isso é importante para não haver frustrações no desempenho das atividades e compromissos. Selecione um material que esteja atualizado e de acordo com o cargo que pretende concorrer.

Mantenha o foco Entenda que o período de preparação exige escolhas. Não desista na primeira tentativa. Ao conquistar a aprovação, todo esse esforço será compensado.