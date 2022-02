Condenação de R$ 360 mil pode atrasar herança de Marília Mendonça

A partilha de bens deixados pela cantora Marília Mendonça sofreu um revés nesta semana. A família da cantora, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em novembro de 2021, recebeu uma notícia de que Marília foi condenada, mesmo que de forma póstuma, a pagar R$ 360 mil reais para o empresário Pedro Barbosa dos Santos. O processo corria desde 2017.

A decisão saiu cinco anos depois de Pedro entrar na Justiça alegando “inutilidade das letras musicais” de canções que Marília vendeu para a dupla Mauro e Felipe, mas que depois negociou com outros cantores.

Murilo Huff abre mão de bens na divisão da herança de Marília Mendonça

Marília Mendonça chegou a escrever outras seis canções para compensar, mas a negociação não avançou. Marília entrou com um recurso em setembro de 2021, dois meses antes de morrer, mas a Justiça negou a apelação apenas este ano. A condenação é de R$ 60 mil por música.

A fortuna deixada por Marília é estimada em R$ 500 milhões. Ela tinha faturamento mensal de R$ 10 milhões antes de morrer e acumulava dinheiro principalmente com shows, lives (durante a pandemia), royalties e direitos autorais, além de investimentos e negócios.

A partilha de bens da cantora Marília Mendonça começou a ser discutida no Tribunal de Justiça de Goiás. A análise da herança corre em segredo de Justiça na 1ª Vara de Sucessões de Goiânia, desde o fim do mês passado. A informação é do jornal O Globo.

Marília Mendonça deixou um filho que completou 2 anos um mês após sua morte, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff. Léo completou dois anos em 16 de dezembro do ano passado e é o herdeiro natural da cantora.