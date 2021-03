Condenado por agressão a ex-namorada, Wesley é regularizado pelo Vitória

O atacante Wesley Pionteck está liberado para estrear com a camisa do Vitória. O nome dele foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira (11) e, com isso, está apto para jogar. O clube ainda não anunciou oficialmente a contratação do jogador, que já treina na Toca do Leão.

Wesley teve nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

Formado nas categorias de base do Botafogo-SP, Wesley, de 24 anos, é uma contratação polêmica. Em outubro de 2019, ele foi condenado a um ano e quatro meses em regime aberto por lesão corporal por ter agredido sua então namorada em janeiro do mesmo ano. Na época, ele pertencia ao clube paulista e estava emprestado ao Santos, mas já tinha acerto com o Bragantino.

A defesa do jogador recorreu da decisão, e a condenação foi mantida em segunda instância. A sentença é definitiva. Wesley ainda cumpre a pena, mas tem permissão para trabalhar, treinar e jogar normalmente. Porém, precisa informar todos os deslocamentos à Justiça.

A agressão pela qual Wesley foi condenado aconteceu em janeiro de 2019, em Sales Oliveira (SP). Segundo o boletim de ocorrência, o atleta teria chegado à residência da então namorada por volta da meia-noite com uma faca e a agrediu com socos e pontapés. A vítima também relatou à polícia que já tinha sido agredida pelo atacante em outras ocasiões e que ele agiu motivado por ciúme.

No início do ano passado, quando estava no Bragantino, Wesley sofreu uma lesão no ligamento do joelho e, quando se recuperou, perdeu espaço. Disputou apenas um jogo em 2020 pela Série A, contra o Atlético-GO.

Em novembro do ano passado, o Paraná cogitou a contratação do jogador, mas, após uma reação da torcida feminina, o clube desistiu. Em dezembro, ele retornou ao Botafogo-SP, onde atuou em oito jogos pela Série B. Em fevereiro deste ano, o clube anunciou uma lista de saídas e confirmou o desligamento de Wesley.

Alguns dias depois, o Juventude chegou a anunciar o atleta, mas voltou atrás por causa da pressão, por causa do histórico de violência contra mulher. O Vitória ainda não se pronunciou sobre a condenação de Wesley.