Condomínio no Itaigara aluga placa solar e reduz conta de luz de R$ 4 mil para R$ 107

Desde o dia 22 de abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a Coelba a reajustar suas tarifas em mais 6,22%. Se o reajuste médio do ano passado, de 14,15%, for considerado, é possível verificar como a conta de luz pesa no bolso de consumidores diversos, a exemplo de moradores de um condomínio no bairro do Itaigara, em Salvador, e especialmente daqueles que dependem dela para suas atividades laborativas ou comerciais.

Foi justamente buscando atender essa demanda que um grupo de investidores fundou a primeira fazenda solar para aluguel. Sediada no município de Ibotirama (a 652 km de Salvador), a Terra do Sol é a pioneira no estado na oferta desse serviço.

A proposta funciona baseada na determinação da própria Aneel, de 2012, através da resolução 482, que possibilita que o consumidor possa gerar a própria energia por fontes renováveis e que injete essa produção na rede da prestadora de serviço.

Em 2015, a ANEEL ampliou a resolução, possibilitando que a produção pudesse ser feita de maneira remota, desde que a geração e creditação da energia aconteça na mesma concessionária. O resultado dessa operação é uma conta de energia muito mais barata.

Felipe Souto é um entusiasta desse miodelo de negócio, capaz de produzir energia limpa e gerar uma economia significativa para consumidores médios (Foto: Divulgação)



De acordo com o CEO da Terra do Sol, Felipe Souto, o negócio consiste em alugar as placas de energia solar e, e em troca, os clientes recebem descontos na fatura mensal da distribuidora de energia que podem variar de 10% a 20%. Ou seja, através desse método, o valor fica menor do que a energia da rede.

“Os investidores ficam satisfeitos com a rentabilidade do aluguel, os inquilinos satisfeitos com a redução no custo com energia e o meio ambiente agradecido pelo uso de uma energia 100% limpa”, comemora Felipe.

Alta Radiação

Segundo ele, a escolha de Ibotirama, no Oeste do estado, surgiu justamente do fato da região ser considerada uma das melhores áreas com altos índices de irradiação do Brasil. “O pior estado do Brasil em termos de radiação solar, que é Santa Catarina, ainda é melhor que a pior região da Alemanha, por exemplo. No entanto, na Alemanha, esse tipo de serviço está muito mais avançado que o Brasil”, observa Souto.

Outra vantagem de alugar as placas de energia solar reside no fato de que o contrato é definido sem levar em consideração as bandeiras tarifárias. Assim, se houver uma bandeira amarela ou vermelha 1 ou 2, o cliente estará economizando mais ainda.

Há dez anos, a conta de energia da empresa BLI Condomínios era de R$ 2 mil. Há uma ano e meio, Roque Bittencourt conheceu a proposta da Terra do Sol e se tornou um dos clientes do serviço de aluguel de placas solares. Hoje, ele comemora o fato de pagar o valor mínimo da tarifa de energia.

Para tomar a decisão de optar pela energia solar, Roque Lopes revela que fez análise das últimas revisões tarifárias e comparou dados. “Se nós pararmos para refletir, há menos de um ano atrás, tivemos uma revisão tarifária que elevou as contas de energia da Bahia em mais de 18%. E o que está acontecendo agora é outro aumento de mais quase 7%”, diz o administrador que viu na fazenda solar uma ajuda para fugir das bandeiras amarelas e vermelhas que perseguem a todos, além de obter descontos de 10% a 20% sem nenhum investimento.

“As empresas cada dia mais precisam ser produtivas, reduzir seus custos e ter estruturas enxutas. Esses processos passam exatamente por uma administração de custos e gastos de energia, que nos últimos anos tem subido muito acima da inflação”, conta Roque.

Na última sexta-feira, 26/4, o Itaigara Garden Residence, na rua Almeida Garret, 190, no bairro do Itaigara em Salvador, recebeu sua conta de luz reduzida de R$ 4 mil para R$ 107,00. Esse é o primeiro condomínio residencial da Bahia a se beneficiar do programa de compensação de energia elétrica através de usina solar instalada na Terra do Sol.

O valor do aluguel das placas vai depender na necessidade de cada cliente, mas Felipe ressalta que o foco do aluguel é particularmente vantajoso para aquelas contas com valores a partir de R$ 7 mil. “Os contratos podem ser feitos em períodos de 2,5 ou 10 anos. Nesse período, a economia representará 10%, 15% e 20%, respectivamente”, finaliza.

Como funciona: