Conduzindo uma BMW, homem é flagrado com 19 celulares sem nota-fiscal em Juazeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem, conduzindo uma BMW com 19 celulares e cinco relógios do tipo smartwatch sem nota-fiscal, no final da manhã desta sexta-feira (20).

A ocorrência foi registrada por volta das 11 horas e 15 minutos, no km 23 da BR 407, no município de Juazeiro (BA). Durante a fiscalização do porta-mala do veículo, os agentes verificaram a existência de duas mochilas com diversos celulares.

Ao ser solicitado o documento fiscal relacionado à mercadoria, o condutor informou não possuir. Ao analisar os eletrônicos, os policiais notaram que estavam em embalagem primária e apresentavam inscrições unicamente em língua estrangeira. Além disso, faltava indicação do importador. Ao todo, foram encontrados nove aparelhos Iphone 12 de 64GB, oito aparelhos Iphone 12 de 256GB, cinco relógios Appl Watch e dois celulares Redmi Note 9S.

O condutor e o passageiro alegaram ser proprietários da carga transportada e disseram que ela era foi adquirida em Salvador. Informaram, ainda, que possuem uma loja de revenda na cidade de Petrolina, em Pernambuco, e outra na capital baiana.

Diante da ausência de nota-fiscal, a mercadoria foi apreendida e encaminhada, juntamente com os envolvidos, para a Delegacia de Policia Federal para os devidos procedimentos.