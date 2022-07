ConectarAgro já levou internet para 7 milhões de hectares de área

Olho no Agro

Uma das grandes apostas da Tim para o interior da Bahia está nos polos agrícolas. Leonardo Capdeville, CTIO da empresa, conta que há cerca de três anos a telecom percebeu que o processo de crescimento do agro no país não demandava apenas melhorias de conectividade. “Os agricultores precisavam de boas conexões, dispositivos e aplicações específicas para o setor”, lembra. A partir de então, a Tim, junto com outras empresas, criou uma associação chamada ConectarAgro, que atualmente reúne cerca de quarenta empresas – desde fabricantes de maquinário agrícola até produtores de software. “O desafio é gigante, mas já superamos 7 milhões de hectares de áreas cobertas para o agronegócio”, conta. “É óbvio que quando a gente cobre uma fazenda, as populações no entorno são beneficiadas”, completa.

Pioneirismo

A região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, está entre as mais fortes em atuação da operadora. Uma fazenda do Piauí se tornou a primeira do país conectada por 5G, conta o CTIO da Tim. Para o agro, o 5G é fundamental para a operação de máquinas e equipamentos em tempo real. “Se o 4G permite ao produtor ter informação em tempo real de uma colheitadeira, com o 5G ele poderá operar ela remotamente”, explica.

100% de cobertura

Ainda este ano, a operadora Tim pretende levar a rede 4G para os 417 municípios da Bahia. Atualmente, a telecom está em 389 cidades, sendo que em 369 a tecnologia já está disponível. “No segundo semestre vamos chegar a 100% das cidades do estado com o 4G”, projeta Leonardo Capdeville. Segundo ele, a compra de parte da rede da Oi foi fundamental para acelerar este processo.

Pratos salgados

Enquanto a inflação média no Brasil aumentou em 11,89% nos últimos doze meses, os custos das refeições coletivas aumentaram 24,1% no mesmo período, segundo dados da Associação Brasileira de Refeições Coletivas (Aberc). E a verdade é que o setor, que produz 14 milhões de refeições diariamente em escolas públicas, hospitais, indústrias, restaurantes populares e locais remotos, como as plataformas de petróleo, está sentindo o peso da alta. A alternativa tem sido a antecipação das renegociações contratuais. O vice-presidente da Aberc e diretor geral do Grupo LemosPassos, Ademar Lemos Jr., explica que a alta dos preços dos alimentos e combustíveis, que se intensificou com o conflito no leste europeu (guerra na Ucrânia), tem colocado o setor em um cenário de grande instabilidade para a manutenção dos negócios, responsáveis por cerca de 260 mil empregos no país.

Hub Salvador cresce 64%

O Hub Salvador ampliou em 64% o número de empresas abrigadas no espaço voltado para o fomento do empreendedorismo, tecnologia e inovação, no bairro do Comércio. Em março, o Hub tinha 120 empresas instaladas, de pequeno, médio e grande portes, incluindo autônomos, além de 24 startups. Agora, são cerca de 200 empresas consideradas tradicionais e 38 startups. Para Enzo Alves, líder de comunidade do Hub Salvador, a possibilidade de cooperação e de encontrar soluções em conjunto são as principais vantagens de estar no espaço. O equipamento, resultado da parceria entre a Prefeitura de Salvador e a iniciativa privada, através dos grupos de investimento LightHouse e Bossa Nova, é aberto à comunidade empreendedora, oferecendo desde diárias até a presença cotidiana como “residentes” – maneira como são denominados os negócios que estão fixos no espaço -, seja no coworking ou nas salas privativas.

Redes sociais

O Boticário está apostando nas redes sociais para o consumidor acessar, conversar e se conectar com a marca de forma orgânica. Até o momento, a marca já contabiliza mais de 1,6 mil páginas de suas franquias.