Consórcio Nordeste é o tema do #ConexãoNordeste desta quinta-feira (1º). Na última segunda (29), os governadores dos nove estados da região se reuniram para lançar, oficialmente, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Para falar sobre o assunto, conversamos com Donaldson Gomes (Correio), Gualter George (O Povo) e Jamildo Melo.