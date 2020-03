Jornalistas do CORREIO, O Povo (Ceará) e Jornal do Commercio (Pernambuco) apresentam nesta quarta-feira (18), em live no Facebook, o Conexão Nordeste, programa ao vivo com os três veículos da região.

Nesta edição, as Naiana Ribeiro, do CORREIO, Glena Cherice e Ana Rute Ramires, do O Povo, e Larissa Alves, do Jornal do Commercio discutem o número de casos de coronavírus na Bahia, Ceará e Pernambuco, bem como as medidas que governo e população estão tomando para conter o avanço da doença.