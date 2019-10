Conexão Nordeste discute manchas de óleo no litoral do Nordeste

A mancha de óleo que se espalhou por 139 localidades do litoral do Nordeste foi tema do #ConexãoNordeste desta quinta-feira (10). A Bahia foi o último estado da região a ser atingido. Até quarta-feira (9), a região atingida compreendia os municípios de Camaçari e Jandaíra, no limite com Sergipe, na região do Litoral Norte do estado. A área correspondia a mais de 10% da quilometragem de praia da Bahia, indo desde Guarajuba até Mangue Seco. Agora já está presente também em Arembepe e deve chegar a Salvador ainda nesta quinta-feira (10), segundo avaliação.do professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Guilherme Lessa

Participaram da conversa as repórteres Hilza Cordeiro (CORREIO), Larissa Alves (JC) e Demitri Túlio (O Povo). O biólogo Clemente Coelho, da Universidade de Pernambuco (UPE), é o convidado nesta edição.

Assista: