O Conexão Nordeste -- programa online da Rede Nordeste, que é composta pelo jornal CORREIO em parceria com O Povo, do Ceará, e Jornal do Commércio, de Pernambuco -- discute nesta quinta-feira a votação da Reforma da Previdência, que teve o texto-base aprovado em primeiro turno, na Câmara Federal, nessa quarta.

Jornalistas dos três veículos fazem parte da transmissão ao vivo que trata da participação e repercussão da votação na Região Nordeste. Assista!