O roteirista, dramaturgo e diretor Elisio Lopes Jr (@elisiolopesjr) é o convidado desta sexta-feira (23) do programa Conexões Negras apresentado por Midiã Noelle (@midinoelle) no Instagram do jornal CORREIO (@correio24horas). O programa, que é transmitido ao vivo a partir das 18h, terá como tema central 'O papel do artista negro na preservação da cultura e da memória afro-brasileira'.