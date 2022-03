Conexões Negras debate o racismo no futebol em conversa com Marcelo Medeiros Carvalho

Debater o racismo e comprovar que os fatos não são meros casos isolados, é ponto de partida para a construção do conhecimento, da informação, da argumentação, da proposição e para a criação de uma nova cultura de conhecimento através da educação.

Essa é uma das premissas que norteia o trabalho o Observatório da Discriminação Racial no Futebol (@observatorioracialfutebol), que desde 2014 publica o mais importante relatório compilando casos de discriminação no futebol brasileiro. Idealizador e diretor executivo do projeto, Marcelo Medeiros Carvalho será o próximo convidado do programa Conexões Negras, que vai ao ar na sexta-feira (25), a partir das 18h, no Instagram @correio24horas.

Marcelo é um estudioso da questão étnico racial, com formação no curso “Cidadania e Reconstrução da Identidade Étnico-Racial”, da Universidade Livre, uma realização do Centro Ecumênico da Cultura Negra (CECUNE).

Também trabalha como palestrante pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol em seminários sobre o racismo no futebol e outros eventos com temática étnico-racial. Tendo textos sobre o racismo no futebol publicado em diversos jornais, revistas e sites nacionais e internacionais.

Em 2020, o Observatório promoveu uma parceria com a organização inglesa, Fare Network (parceira da FIFA e da UEFA no combate ao preconceito e a discriminação), para duas campanhas mundiais: Black Lives Matter Football e o Festival Football People. Em ambas as atividades, promoveu-se o debate e a reflexão sobre a questão racial no Brasil, utilizando-se do futebol como ferramenta de comunicação.

Além disso, o Observatório também promoveu de forma independente um manifesto e o vídeo “Poderia ser eu“, que fala sobre o genocídio da população negra no país. A ação contou com a participação de clubes, esportistas e personalidades famosas da nossa sociedade.

O Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol é a uma análise sistêmica sobre os incidentes raciais no futebol brasileiro.

No documento são apresentados os casos de preconceito e discriminação ocorridos no esporte brasileiro, correspondentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A análise de dados e informações sobre os desdobramentos dos casos, assim como suas respectivas punições aos envolvidos, são feitas apenas em relação aos incidentes classificados como os de “racismo no futebol”.

O relatório também expõe os casos de preconceito e discriminação com atletas brasileiros no exterior.

O Conexões Negras é o programa semanal do instagram do Jornal CORREIO, apresentado pelo repórter Vinícius Nascimento e que discute a negritude na Bahia, no Brasil e no Mundo.