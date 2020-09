Conexões Negras: Midiã Noelle entrevista Lívia Vaz e Paula Lima nesta sexta (18)

O programa Conexões Negras apresentado por Midiã Noelle ( @midinoelle) no Instagram do Jornal Correio (@correio24horas) acontece em edição dupla nesta sexta-feira (18). Primeiro vamos conversar com a promotora Livia Maria Santana e Sant'Anna Vaz (@liviasantanavaz), sobre racismo institucional e o sistema de justiça no Brasil, e logo na sequência a continuidade da entrevista com a cantora Paula Lima (@paulalima) sobre música como elemento de transformação, que precisamos encerrar antes do previsto devido a questões com a internet.

18h - Livia Maria Santana e Sant'Anna Vaz: Jurista brasileira. Atua como Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia desde 2004. Tem experiência com Direito Público, especialmente Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Desenvolve como linha de pesquisa o direito fundamental à igualdade racial.

19h - Paula Lima: Advogada e pianista, Paula Lima já foi indicada aos prêmios Grammy Latino, Multishow de Música Brasileira e Tim de Música. E foi premiada no Troféu Raça Negra como melhor cantora e no Troféu APCA na categoria Melhor Programa Musical de Rádio com o seu programa “Chocolate Quente”.